Sergio Botana: “El dinero para sueldos militares saldrá en su mayoría de ahorros de Defensa”

Los senadores de la coalición que integran la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda se reunieron ayer para afinar los últimos detalles de cara a la votación de la Rendición de Cuentas. Entre otros puntos, los legisladores discutieron los reclamos de Cabildo Abierto para las Fuerzas Armadas. Los cabildantes piden 666 millones de pesos para dar incrementos salariales a la tropa y para reformar la salud mental en Sanidad Militar y el Hospital Militar. Para entender cuál es la situación actual de la negociación, recibimos al senador del Partido Nacional, Sergio Botana.

Las contrataciones directas de funcionarios en las intendencias

Las intendencias le acercan al que está lejísimos tener una expresión de gobierno cerca que al país le cuesta apenas el 10 por ciento del gasto público.

Es la única expresión de gobierno cercana a la gente. Cuando hay algún caso puntual y se arma algún tipo de escándalo, eso llega a la capital y eso se resuelve en la sociedad de cada lugar. Se resuelve fácilmente además.

Los parientes del intendente Caram eran sus adversarios políticos con los que tenía que tener acuerdos. La otra parienta fue electa por la ciudadanía.

¿Nadie se horrorizó del pariente de Vázquez que casualmente era su hermano? Vázquez fue viceministro del interior durante todo el periodo, nadie se enteró.

Mujica y señora, Astori y señora, fueron electos. Nadie cuestiona por qué eran electos. La diputada de Artigas fue electa.

El otorgamiento de cargos de confianza no es discrecional, eso está regulado en el presupuesto. Y cuando se produce algún caso de este tipo, llama la atención. El presupuesto departamental marca a uno por uno. Lo que sucede a veces es un grave problema del modo en que el Servicio Civil cuenta esos cargos de confianza. Yo recuerdo un episodio que me pasó a mí. Reintegré 200 funcionarios que habían sido echados a lo perro de la Intendencia de Cerro Largo, y figuraban como cargos de confianza en la planilla de Servicio Civil. Muchos de ellos andaban atrás de los camiones de la basura recolectando, otros como inspectores, o gente que había entrado por concurso. Eso es un problema de como Servicio Civil se preocupa de contabilizar debidamente cada uno de los cargos. Eso está en el presupuesto departamental y está auditado por el Tribunal de Cuentas de la República. No es un relajo el Uruguay.

Seguramente todas las intendencias tienen sistemas de ingreso aprobados por la Junta Departamental. En el presupuesto de Cerro Largo dice que se entra por concurso, por sorteo o por una cuestión de la que no he escuchado hablar y es fundamental, que es la evaluación de la necesidad social del cargo.

Hay que darle a ese padre de familia que necesita trabajar y sabe hacer el trabajo. No puede ser desplazado por un muchacho que a veces lo anotó la madre para ir al sorteo porque él ni siquiera quería ir.

El control social que tiene un gobierno departamental y mucho más un gobierno municipal es absoluto. Toda la ciudadanía está mirando todo todos los días. Ahí no hay posibilidad de abusar en ningún tema porque no hay posibilidades de esconder nada, porque no hay posibilidades de esconder atrás de los papeles porque todo es realidad.

Estoy seguro de que en casi todos los gobiernos departamentales la regulación existe y el contralor del Tribunal de Cuentas existe. Puede haber algún ingreso de forma directa de modo eventual por determinado periodo. Eso es lo que veo que existe.