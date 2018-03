SMU se enfrenta al MSP por medicamentos de alto precio: “El acceso a la salud debe ser igualitario, pero el FNR solo cubre algunos tratamientos”

El financiamiento de medicamentos de alto precio mantiene enfrentados al Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y a las autoridades sanitarias. Las diferencias salieron una vez más a la luz después que el subsecretario de Salud, Jorge Quian, dijera -a mediados de marzo- que algunos abogados “trafican” con el miedo a morir de pacientes terminales para que presenten recursos de amparo ante la Justicia y así acceder a medicamentos de alto precio.

Esto termina “judicializando” la medicina, afirmó Quian. La gremial médica marcó su rechazo al planteo afirmando que si las decisiones médicas pasan por los juzgados es responsabilidad de Salud Pública.

Abordamos el tema junto a Martín Fraschini, vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU).

Todos tenemos un allegado que necesita de un medicamento de alto costo. Muchos deben ampararse en un recurso a través del estado de Derecho para llegar a él, que a veces termina llegando a tiempo o no.

Los responsables de esto son los del mismo ministerio. Son los responsables de que haya una judicialización de la medicina para que los pacientes puedan acceder a determinados medicamentos.

El acceso a la salud debe ser igualitario para todos, y no lo es. El FNR cubre algunos tratamientos y otros no los cubre. Cuando no se cubre, el usuario debe buscar una alternativa. Y ahí surgen tres grupos.

Un grupo tiene la posibilidad económica y se va fuera del Uruguay. Otro grupo tiene la posibilidad económico-social de ampararse en un abogado y por vía judicial terminando accediendo, con suerte en tiempo justo. Y otro grupo no tiene la capacidad económica ni social de acceder a ninguno de los dos caminos.

Hay que pensar si no habría diseñar el Fondo Nacional de Recursos. Está bien que se cuide el dinero. Pero no solo hablamos de tratamientos oncológicos, hay otros casos de otras cosas en los que los pacientes no acceden.