Sobre el exceso de arsénico en el agua, Montero dijo que "no es por contaminación humana" sino que "está naturalmente en la roca"

El arsénico es una sustancia que está en el agua de forma natural y hace diez años Uruguay se comprometió a bajar su cantidad. Primero se cambió la legislación para bajar de 50 microgramos de arsénico por litro de agua lo que estaba permitido a 20 microgramos, pero el objetivo era llegar a 10 microgramos y se fijó un plazo de diez años. El plazo acaba de transcurrir y según el senador Gandini hay 163 lugares de Uruguay donde no se ha llegado a la cantidad de 10 microgramos y en esos lugares el agua que está tomando la gente tiene más de diez microgramos y algunos lugares tienen más de 20 microgramos que ya son ilegales hace más de una década.

Exceso de arsénico en el agua de OSE

Es un tema que lo tenemos hace unos cuantos meses arriba de la mesa. El senador Gandini se informó muy bien, manejó información muy similar a la que estamos manejando nosotros. Es un tema que más que sorprendernos nos preocupaba hace unos cuantos meses. Cuando asumimos tuvimos muy poco tiempo para encararlo. No es un tema fácil de solucionar.

Libertad, Young, muchas localidades que están sobre el acuífero de San José, localidad en torno a la Ruta 1. Muchas localidades de Soriano, Paysandú, y tanto Salto como Artigas muy poco.

Está naturalmente en la roca. No es algo de contaminación humana. La gente piensa que le agregamos arsénico al agua, ni siquiera una dosis mínima. El arsénico está en la roca. Es un elemento muy común en la composición de muchísimas rocas que están en el subsuelo del Uruguay. Nosotros hacer una perforación y extraer el agua, junto con el agua extraemos el arsénico. Por suerte no es un elemento que comúnmente se halle en el agua superficial, sino en la subterránea.

Se lo puede remover y es en lo que estamos. Hay diferentes modalidades. No es que el arsénico haya subido en el agua que ellos estén ingiriendo desde hace años. Hace 10 años nos dijeron que tenía que ser de 20 a 10 microgramos de arsénico por litro. Para relativizar un poco el tema sin dejar de mostrar nuestra preocupación, hay países vecinos que 50 sigue siendo 50. El concepto de agua potable es que uno puede ingerir un agua de determinada calidad durante toda su vida y no te haga mal. La comunidad científica del mundo dice que es conveniente bajar de 20 a 10, nosotros tenemos que hacerlo. Si acumulamos esa ingestión de líquido de ese tipo nos puede hacer mal. Lo que quiero relativizar es que estamos conviviendo con ese tema y no es que de un día para otro te va hacer mal. La gente sabe. Ha sido publicado, seguramente hagamos unos comentarios al respecto. Sí se puede sacar, está la posibilidad de sacar otra fuente. En algunos lugares como la Costa de Oro donde hay arsénico estamos apostando al agua superficial y sobre todo para este verano.

En una mitad se nos va el agua con el arsénico concentrado y la otra mitad es la apta para el consumo humano. Eso implica que no podemos hacerlo en todos los lugares. Como complemento vamos a tener que construir perforaciones para tener más agua, tratar y tener un agua potable.

No es un tema total de la OSE, sino de la Salud Pública. No tengo información que haya enfermedades producto del arsénico en el agua. En los lugares que se ha comprobado que hay enfermedades derivadas del arsénico estamos hablando de 100 microgramos por litro. Aquí estamos peleando entre 20 y 10 microgramos por litro , para tener una idea. En los lugares arriba de 20 lo hemos intentado eliminar, ya se venía trabajando de antes. En los lugares que hay más de 20 microgramos por litro no lo estamos usando. La información es real en cuanto a la existencia de perforaciones de OSE que tienen más de 20 microgramos por litro, pero no es real que la estemos utilizando.

Si nosotros metemos el agua de esas perforaciones con arsénico en una Unidad Potabilizadora de Agua y le aplicamos sulfato de aluminio, ese arsénico no va sedimentar. Si lo oxidamos lo volvemos sedimentable y podemos usar tecnología y productos que son usuales para nosotros para remover el arsénico de esas perforaciones.

Ya lo estamos haciendo con éxito. Tiene la ventaja de que desperdiciamos menos agua y es una tecnología que ya conocemos. Tenemos la contra de que algunos lugares chico en el que hay arsénico, esos lugares no van a obligar recursos humanos preparados que tenemos preparados previamente.

Se avanzó pensando en los 20, no se avanzó pensando en los 10 microgramos por litro. Todas esas dificultades que tenemos no son baratas. Si ustedes tienen una localidad con 4 perforaciones a las cuales le tiene que tratar el agua, no van a colocar cuatro sistemas de remoción de arsénico. 30 millones de dólares como primera estimación. De cierta forma tenemos costeadas las diferentes soluciones, las respectivas plantas y las obras civiles que son necesarias para unificar las aguas en un solo lugar, tuberías y depósitos. Si conseguimos ayuda nos vendrá muy bien porque no dejaremos de hacer cosas que son muy necesarias también. Con 30 millones de dólares hacemos dos o tres plantas de tratamientos residuales. Si podemos conseguir ayuda extra la vamos a pelear, sino vamos apechugar y aplicar nuestras fuerzas.

El arsénico es un tema complicado. No creo que lo hemos ocultado. Lo vengo manejando desde hace tiempo. No estamos violando la norma. No estamos escondiendo cosas. El tema del arsénico lo estamos evaluando, no es un tema fácil de encarar. Fuera de micrófono hablamos que hay otro tema qué hacer con el arsénico que extraemos, no solo depende de OSE, tenemos que hablar con el Ministerio de Ambiente.