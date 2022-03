Stipanicic: "Elegimos la asociación como plan de rescate al negocio del portland en Uruguay ofreciendo condiciones atractivas"

Un intercambio entre el presidente Luis Lacalle Pou y el presidente de la Federación de Ancap, Gerardo Rodríguez, volvió a poner sobre la mesa la discusión acerca del negocio del pórtland y la búsqueda por parte de la empresa pública de un socio privado que asuma la mayoría del paquete accionario. Entre otros aspectos, el mandatario le reprochó que no se hubiera manifestado por la no utilización de un horno cuya compra fue millonaria y el sindicalista le señaló que si cesaba la producción en Lavalleja, muchos trabajadores se verían perjudicados.

Asociación con un privado para recuperar la rentabilidad de Ancap

Estamos tratando de generar las condiciones para incentivar al operador para que se quede con el negocio y contrate a la mayor cantidad de gente de la empresa. Si alguno tuviera que moverse, hay políticas en la empresa de desarraigo. Es una posibilidad real que ocurra, pero lo más importante es no perder las fuentes laborales. Hace 20 años que el negocio viene dando pérdida.

En el segundo dataroom vamos a dar información de peso, información sensible. Hasta ahora tenemos información bien sensible de las plantas. Tenemos una posición comercial genérica. En la siguiente etapa vamos a decir qué reserva hay en cada yacimiento. Le vamos a dar toda la información de contratos firmados, de relaciones con terceros. Le vamos a dar el acceso a las características del personal. Para nosotros es muy importante mantener los trabajos. Está bien que se proteja ese interés. En las plantas de Ancap de portland hay 500 personas involucradas. En la de cal son 33 y seguramente queden todas. Entre Minas y Paysandú, hay 300 funcionarios públicos. Si son funcionarios públicos, se le va a mantener el trabajo. Entre la empresa y el sindicato hay un matrimonio. Necesitamos el sindicato.

Iniciamos un proceso en 2020 y llegamos a la conclusión de que la situación no se podía sostener más. A partir de ahí analizamos alternativas para seguir adelante y elegimos el camino de la asociación. Estamos dentro del panorama previsto y nos llamó la atención que hubiera 17 interesados. 12 pagaron cinco mil dólares cada uno para comenzar el cronograma. En 15 días vamos a estar aprobando el procedimiento especial. Eso nos permite iniciar un diálogo competitivo con los interesados. No estamos debiendo, nos estamos asociando. Ancap pobre una serie de requisitos, por ejemplo, queremos que las tres plantas industriales sigan existiendo. Queremos que se contrate a la mayor cantidad de gente posible que está en el portland. Lo que vamos a negociar es la explotación exclusiva y vamos a pedir un fe por la explotación de la tierra Debe usar la marca Ancap y le vamos a pedir que valore la posición comercial y la marca que tiene el país. Esos requisitos tienen que estar ponderados. Cada aporte de los interesados se comunica a los demás hasta establecer un consenso.

Polémica por el horno de la planta en Paysandú

En 2016 cuando se decide no instalar el horno, en Uruguay había dos proveedores de cemento. Hoy hay cuatro. La torta para repartirse se comienza a achicar. Hay un problema de obsolescencia en las instalaciones de Ancap. Hay problema de costos, rendimiento de la mano de obra. Ofrecemos a nuestros activos par aun puzzle en lo local. Los jugadores locales son propiedad de inversiones del exterior. Ya juegan en un esquema regional. Cada tonelada que vendió Ancap en estos últimos años perdió plata. Cada tonelada que vendemos alimentamos la exigencia. La torta que tiene el mercado del cemento en Uruguay es acotada. Hoy tenemos más de la mitad de las obras públicas. No hay milagros. Ahora hay cuatro jugadores para la misma torta. No creció cuatro veces la construcción. En 2016 cuando se montó el horno de Paysandú había solo dos.

Todo lo que era eléctrico del horno habría que hacerlo de nuevo. Lo metalúrgico es recuperable 100%. Al horno se le sacaron piezas porque fueron utilizadas en otros hornos. El montaje es de 100-120 millones del horno. En la sociedad le vamos a decir al socio que existe el equipamiento. Le pedimos el mercado, acceso al mercado, inversiones y le pedimos que nos ayude a rescatar la operación. Aceptamos que va a ser una posición minoritaria de Ancap como salvaguarda de los intereses del país. Tenemos que rescatar este negocio para el país. Aspiramos a que alguien mantenga la operación industrial, mantenga la marca Ancap, exporte a la región y Ancap no pierda plata.

Los funcionarios son públicos hasta que se retiran.