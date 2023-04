Tabaré Viera: "Estoy considerando mi candidatura"

El Ministerio de Turismo presentó el balance del primer trimestre de 2023, que superó ampliamente los resultados del año anterior en todos los aspectos. Durante ese período de tiempo, Uruguay recibió más de 1.200.000 visitantes, lo cual supera en un 11,6% los números de 2019. En tanto, los ingresos fueron de 741 millones de dólares, una cifra que se ubica por debajo de la alcanzada en el año previo al inicio de la pandemia.

Sin nombres definidos hacia 2024, el Partido colorado continúa en conversaciones para definir quiénes serán sus candidatos/as para las próximas elecciones. "La gestión solo no gana elecciones, pero es la mejor forma de hacer política. En esta situación considero que dos perfiles sería ideal", dijo el actual ministro de Turismo.

La evaluación es muy positiva. Lo compara con lo que fue otras temporadas y se confrima una tendencia con la que cerramos 2022. Se confirma la recuperación del sector. Tenemos 11,6% más de turistas no residentes del país. La sorpresa es que argentinos vinieron en más cantidad que en 2019. No se alcanzó a igualar el gasto. Fue levemente menor. Los números son positivos.

Partido Colorado hacia 2024

Insisto con los tiempos para cada cosa. Compañeros me han pedido que sea candidato. Lo estoy considerando. Lo estoy preguntando, considerando. No me voy a candidatear ni lo he hecho. La gestión solo no gana elecciones, pero es la mejor forma de hacer política. En esta situación considero que dos perfiles sería ideal. Robert Silva es un muy buen candidato. Tiene un muy buen perfil.

Respeto sus tiempos (Bordaberry). Yo espero que él vuelva a la política.