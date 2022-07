Tenencia compartida o corresponsabilidad en la crianza: continúa el debate y votación del proyecto se postergó una semana

El proyecto de ley sobre tenencia compartida o corresponsabilidad en la crianza genera debate a nivel político y también de la sociedad civil. Si bien el oficialismo anunció un acuerdo a nivel del Senado y prevé votar el texto en comisión la próxima semana, continúan apareciendo voces contrarios dentro de la coalición.

El Frente Amplio rechaza el proyecto y hay una red de organizaciones sociales que se movilizan bajo la consigna “una ley innecesaria”. Mientras que la organización Familias Unidas por Nuestros Hijos defiende los cambios normativos.

Alicia Deus – de la campaña “Una ley innecesaria”

La Justicia tiene que resolver en función de los derechos del niño, que tienen que ser prioritarios. El juez tiene que tener un contexto y resolver cada caso en particular. No puede resolverse con carácter general una situación puntual. A la hora de resolver, hay que atender su situación en particular.

Es una obligación de ambos padres. No innova ni introduce ningún principio nuevo. Es una ley con un nombre engañoso porque equipara la corresponsabilidad en la crianza con la tenencia compartida. La tenencia compartida está vigente en nuestro derecho, por lo que no hay una innovación de este proyecto en ese sentido.

Raúl Menéndez – Familias Unidas por Nuestros Niños

Alicia Deus – de la campaña “Una ley innecesaria”

No se mencionan los paramentos de la violencia, maltrato o abuso sexual intrafamiliar. Se ignora absolutamente las situaciones de maltrato que puede haber en nuestro país. La falta de consideración de la violencia y el maltrato es una de la consideraciones que tenemos sobre este proyecto. Relativiza el derecho del niño de ser escuchado. Hay una intención de condicionar o limitar la patria potestad. Es muy preocupante.

El rol del defensor del niño se limita. Los defensores de niños y niñas no hacemos informes. Defendemos su interés. El defensor del niño tiene que tener completa autonomía para defenderlo y respetando la voluntad y la opinión del niño. Son cuestionamientos que no han sido atendidos. Todas las organizaciones sociales y todas las instituciones y organismos públicos han puesto reparos a este proyecto y estos reparos no han sido atendidos. No hay investigaciones ni estadísticas de que hay denuncias falsas. Las denuncias falsas no se combaten con leyes, sino con especializaciones. No se ataca el problema real con esta ley, sino que se desprotege al niño o niña. En el ámbito de familia siempre la prioridad tiene que ser proteger al niño.

Se condiciona la voluntad de la expresión del niño. Queremos enfocarnos en los problemas reales: cuáles son las causas de por qué demoran los juicios. Enfoquémonos en cambios culturales en cuanto a la corresponsabilidad. Ya está vigente y no se cumple muchas veces.

Hay un procedimiento legal que se cumple. No hay especialización es una realidad, pero no se puede decir que el juez resuelve sin pruebas. Decirlo es extremo y no es la realidad de nuestro país.