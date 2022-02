"Ucrania definitivamente quiere tener contactos con Occidente y abandonar su pasado ruso", dijo analista internacional

El presidente ruso Vladimir Putin informó este domingo que puso en alerta las “fuerzas de disuasión” de su ejército, que podría incluir un componente nuclear. En tanto, casi en el mismo momento, Ucrania confirmaba que aceptaba iniciar las conversaciones con Rusia y que enviaría una delegación para negociar en la frontera con Bielorrusia, según informó la oficina del presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Avance del conflicto en Ucrania

Los países de Europa del este siempre sintieron esta amenaza de Rusia, sobre todo los que han sido vecinos. El resto del mundo también ve que tenían razón y que Rusia podía ser una amenaza para la seguridad. Los ucranianos esperan m-as ayuda a lo mejor, que por ahora no se puede dar. Hay esperanza aparentemente. Estas armas van a aumentar la resistencia y va a ser mucho más costosa que lo que planificaron. Tenemos amenaza de armas nucleares, pero Rusia no es el único país que tiene armas nucleares. Es una amenaza que no tiene base. No estamos en una guerra nuclear.

La esperanza es la resistencia de Ucrania. Esto obliga a los rusos a negociar. Si hemos aprendido algo en los últimos meses es que la información que viene de Putin es con las negociaciones ya tomadas. Parece teatro para el resto del mundo. Mientras caen las bombas y los misiles no vemos ninguna solución. Me parece muy complicado. No tengo una idea clara sobre las negociaciones. Este primer paso es bueno pero no podemos esperar que se resuelva todo hoy o mañana.

Posición de Rusia y de la población rusa

El régimen no va a caer por dentro y las élites están con Putin. Muchos de los rusos no saben que sus hijos están en Ucrania. Habrá muertos y muchas familias van a sufrir. Vemos que hay gente que protesta por toda esta situación. A corto plazo no vamos a ver ninguna grieta en el régimen. Han atacado a un país hermano. La propaganda era que iban a liberar pueblos con rusos. Pero ahora la información es que han atacado a los hermanos ucranianos, que puede ser cercano. No es la sociedad rusa del S XIX que no critica o no cuestiona al zar, sino que es como nosotros.

A lo mejor los últimos meses occidente y EEUU han hecho una trampa a Putin porque la han provocado. La responsabilidad de Occidente- Ucrania hay que verla. Putin cita muchos tratados que no se han firmado. Ucrania firmó un tratado para devolver sus armas nucleares a Rusia. Los acuerdos de Minsk no se cumplieron, pero hay que intentar ser neutral y presentar todas las perspectivas. Rusia tiene esta diferencia histórica que los dos pueden atacar. No podemos justificar con banderas.

Bulgaria es el país pro ruso de la UE. Tiene mucha influencia dentro de los partidos políticos, hay mucha gente que tiene nostalgia del Partido Comunista. Hay gente que dice que es el “caballo de Troya”. Pero hay una grieta entre las generaciones. El gobierno de Bulgaria, sorprenden mente, fueron los primeros que cerraron el espacio aéreo. Los otros países que han sido vecinos y que han sido pro ruso han cambiado y han estado con la UE. Creo que están bastante unidos los gobiernos, no tanto la población. Dentro de la población hay porcentajes de pro rusos por cuestiones históricas. Es complejo pero los gobiernos están bastante unidos.

Históricamente el pueblo ruso tiene un sufrimiento mucho más alto. Esto es una de las fuerzas del estado ruso. Rusia históricamente puede aguantar todo, pero yo no creo que es la misma población rusa. Los jóvenes no han vivido el comunismo. Rusia se ha integrado también a la comunidad internacional y son parte de la infraestructura internacional. Creo que no tienen tanta resistencia como antes.

Putin dijo que Ucrania no debe de existir básicamente y mostró que mucha gente de Rusia no reconoce la derrota de la Guerra Fría. Parece que es un plan de recuperar los territorios perdidos después de la Guerra Fría. Por ahora estos planes no se cumplen. No sé cuál es el plan ahora, si hay plan B o C. Tampoco sabemos cuál es la salida. Esto lo hace muy complejo para el resto del mundo cómo se sale ahora de esta situación.