Un Solo Uruguay reclama ante Consejo de Ministros: “Este movimiento pretende ir mucho más allá de una rebaja en las tarifas”

El movimiento de autoconvocados Un Solo Uruguay se hace presente ante el primer Consejo de Ministros abierto del año que se realizará fuera de Montevideo; esta vez llega a Ciudad del Plata.

La concentración de los productores incluirá reparto de volantes con los reclamos del grupo y -según lo anunciado- se hará “con respeto, sin cortes de ruta ni agravios”.

Abordamos el tema junto a Guillermo Fracchi, representante del movimiento.

Las mesas de trabajo con el Poder Ejecutivo siguen, si bien para nosotros ha habido una sola, creemos que de los reclamos que planteamos todavía no se ha solucionado ninguno. Creemos importante venir a marcar presencia para seguir reclamando por la problemática que atraviesa a todos los sectores productivos.

Los reclamos que entregamos el 23 de enero los seguimos manteniendo. Pretendemos que se agilicen los trámites. La situación se viene complicando día a día. Reclamamos mayor velocidad en la respuesta a esos reclamos.

No vamos a intervenir en el Consejo de Ministros, no vamos a pedir la palabra. Hoy por hoy, pretendemos marcar presencia para que se agilicen nuestros reclamos, que son genuinos. Y dar a entender que no son solo reclamos vacíos: entregamos números, propuestas, análisis. Esperamos tener alguna solución antes de que la situación siga decayendo.

Esta semana le enviamos un mail al ministro de Ganadería para saber si tenían alguna idea de cuándo iba a ser la próxima convocatoria. No obtuvimos respuesta. Pero queremos saber qué viene pasando con la propuesta que hicimos sobre el precio del combustible. Acá hay gente que viene desde Bella Unión, Rocha, Treinta y Tres, Cerro Largo, desde puntos muy diferentes y lejanos.

La gente sigue comprometida y esperando respuestas. Las movilizaciones no van a terminar cuando nos den una respuesta. Este movimiento pretende ir mucho más allá de alguna rebaja en las tarifas. Queremos seguir marcando que el Uruguay es un solo: los que vivimos en el interior estamos pasando por una situación crítica, y sabemos que se va a complicar más a raíz de la magra cosecha que habrá.

El movimiento va a permanecer por mucho tiempo para seguir luchando por las diferencias que se generan entre Montevideo y en el interior. En el interior se produce la riqueza del país.