Unión de Exportadores sobre baja del dólar: "Permanentemente estamos teniendo una caída de la cotización"

El dólar ha experimentado en las últimas semanas un descenso en su valor en Uruguay, cotizando a nivel interbancario por debajo de 40 pesos. Tomando la variación mensual lleva cinco meses consecutivos en baja, y la caída en el año es superior al 10%. Esta situación provocó un llamado de alerta de la Unión de Exportadores, que reclamó porque mientras baja el dólar en Uruguay, ha ocurrido un aumento de la divisa en países y clientes competidores.

Esto afecta la competitividad de las exportaciones, sostienen desde la gremial, y han transmitido su preocupación al gobierno. En paralelo, las exportaciones impulsadas por los sectores ligados al agro han batido récords durante el año.

Alerta en la Unión de Exportadores por la baja del dólar

Venimos desde hace varios meses señalando la caída del dólar y como viene afectando al sector exportador. Desde enero, febrero es que se vienen dando bajas consecutivas. Hay un detenimiento y luego sigue bajando. Se nos ha dicho que es un tema internacional, que es la contra cara de los aumentos de los precios de los commodities. Lo que vemos es que no en todos los países está cayendo y que hay factores que pueden ser locales que podrían evitarse para que esta caída no fuera tan grande. Hay varios factores: tenemos un mercado chico, con pocos jugadores grandes que pueden, con algún movimiento pequeño, generar una variación importante y eso termina afectando a las empresas exportadoras. Principalmente aquellas que tienen muchos costos en pesos, a la hora de recibir los dólares de la exportación cuando los van a cambiar por pesos para hacer frente a los costos, tienen menos pesos para hace frente a eso. En general son empresas que tienen más empleados, valor agregado y que generalmente no tiene la espalda para hacer frente a una situación donde permanentemente estamos teniendo una caída de la cotización. Además, hay empresas que han tomado la decisión de no trabajar con Uruguay o reducir su participación en Uruguay porque comparan con otros países que tienen menores costos medidos en dólares. Esa es la advertencia que nosotros tenemos.

Respuesta del gobierno ante la preocupación del sector

Tenemos permanentemente contacto con las autoridades y el BCU. Nos vienen diciendo que hay un desajuste en el mercado donde faltan compradores de dólares. O sea, hay ventas de dólares, pero no hay suficientes compradores como para compensar esas ventas. Estuvimos viendo cuál era el tema porque siempre hay comprar por parte de las empresas públicas, por qué hay menor compra que haga caer tanto la cotización. Y estamos viendo como la podemos evitar. Tal vez hay participaciones en el mercado que no se hicieron, compras de petróleo de dólares de ANCAP que no pasaron por el mercado. Esos factores los vamos puliendo y dialogando y los vamos solucionando hacia adelante.

¿Afecta a todos los sectores exportadores?

Es verdad que ha tenido un aumento la exportación, el precio de los productos exportados tiene que ver con el aumento y cómo le afecta a los distintos sectores tiene que ver con la estructura de costos. Los que tienen que tienen más costos en pesos, tienen más dificultades a la hora de cambiar esos dólares y hacer frente a sus gastos. Otros tienen más costos en dólares y ahí tenés por un lado ingreso de dólares, pero también gastos de dólares. También ha habido aumento de precio de los fertilizantes y agroquímicos por la guerra en Ucrania. Uno no puede mirar solo la foto de cuánto exportamos, qué tanto más exportamos, sino todo el contexto: los costos logísticos, los problemas con los contenedores. Todo eso influye y por eso el sector exportador cada vez que hay una caída en el dólar es mala noticia.

Distintas realidades a la interna del sector exportados

Por un lado, la exportación es el motor de crecimiento del país. Un país siempre debería desear vender los productos y servicios al exterior. Por ese lado, un dólar lo más fuerte posible es lo que permite, dentro de otras variables, generar mayores ingresos para el país. Por otro lado, la inflación, si bien hay un componente importando, también hay un componente de costos internos estructurales, que hacen que Uruguay termine siendo caro.

Gráfica 1

Tenemos la variación del dólar en distintos merados. Desde el tercero hacia abajo es el aumento que ha tenido en el dólar en Uruguay en lo que va de junio. En lo que ha sido Brasil, muchas veces nos han dicho que está bajando, pero ahora subió y en Uruguay no subió acorde. Ahí tenemos una muestra.

Gráfica 2

En lo que va del año, tenemos un montón de países que ha subido el dólar y el de abajo del todo es lo que ha sido la caída en Uruguay. Ahí es cuando vemos que no es una cosa generalizada, hay factores locales que inciden.

Gráfica 3

En los últimos doce meses todos estos países han tenido aumento del dólar. En Uruguay ha caído. Estas gráficas son de ayer. Si tomamos variación más largas en el tiempo también tenemos esto de que en muchos países el dólar aumentó, y Uruguay es en el que más cayó.

¿Debería intervenir el BCU?

Depende de las autoridades cómo quieran trabajarlo. Nosotros creemos que hay factores locales que tenemos que evitar que sucedan. Por ejemplo, todos los que participan en el mercado, que participen. Si están entrando dólares para colocarse letras en pesos, nos dicen que no ha pasado, pero estemos atentos porque esto pasa de un día para el otro. No tenemos toda la información del sistema financiero. También están los movimientos que pueden tener los grandes jugadores como las AFAPs. Los bancos están vendiendo dólares. Esa es información que tiene el sistema financiero y nosotros no tenemos todo el panorama para ver exactamente cuál es el factor que está incidiendo.

El impacto de la baja del dólar en el sector exportador

Sectores de la industria manufacturera depende mucho de la empresa, si tiene la espalada para soportar la caída del dólar de este tipo. Esos son sectores que están liderando (de la carne o la soja), esos sectores tienen sus otros temas como los insumos importados, las cadenas logísticas. Yo no hablaría de perder o ganar dinero. La rentabilidad es relativa. Uno puede tener rentabilidad en determinado negocio y no es la esperada, y el negocio puede cambiarse a otro que sí tiene esa rentabilidad esperada. Lo que sí tenemos que decir es que la caída del dólar que estamos teniendo es diferente a lo que está pasando en el resto del mundo y afecta el sector productivo. También, hay un tema de previsibilidad que los negocios pueden tener. El exportador hace negocio meses para adelante, tiene una estructura financiera ya prevista, y se encuentra que va hacerse los pesos tiene mucho menos de lo que había previsto. Ahí tiene que modificar todo lo que tenía planificado. En un mercado hay diversos actores y motivaciones para participar. Ahora, hay que estar viendo permanentemente. Tal vez esto es algo puntual ero afecta a las empresas. De repente en unos meses tenemos un aumento y eso camia el rumbo.

Política contractiva del BCU

Impacta sobre todo por las expectativas. Cuando aumentan las tasas de interés, busca encarecer el crédito para evitar que los precios suban. Estamos tan acostumbrados que eso tenga un efecto en el tipo de cambio, que las expectativas de los agentes el aumento de la tasa de interés genera una expectativa de un tipo de cambio enorme. Hay un problema que sí es estructural que hay que trabajar que lleva mucho tiempo de cómo la política monetaria puede incidir de forma más directa en la inflación, pero el efecto se está viendo. Eso es lo que queremos evitar. Hay esfuerzos por parte del BCU de cambiar esa lógica. Había arrancado con mucho énfasis en evitar que haya precios medidos en dólares. Estamos acostumbrados a esta doble modera y pensar en dólares. Eso hace que la política monetaria tenga menor efecto al que tendría en una economía como Brasil. Estamos siempre pendientes nosotros. Hay un esfuerzo por parte del BCU peor después vino la pandemia la guerra en Ucrania y todo eso genera incertidumbre, volatilidad en el mundo, la inflación que se está viendo en todos los países del mundo, en Estados Unidos una inflación que no habían visto en 40 años. Todo esto incide. Somos un país chico y estamos expuestos al mundo. No podemos evitar factores externos que lleguen, pero sí podemos evitar los locales. Evitemos que haya movimientos que generen un diferencial con respecto a lo que está pasando en el mundo y las gráficas nos muestran eso hoy.

Porcentaje que podría haber caído las exportaciones

No lo vas a ver en la caída de las exportaciones. Estas son decisión que se van tomando de a poco. Hoy tenemos exportaciones que se pactaron hace meses. El exportador va a tratar por todos los medios mantener sus clientes. Hay un montón de factores que hace a la competitividad del sector de las exportaciones. No lo ves en la exportación, lo ves en un día que una empresa diga que “la casa matriz decidió no trabajar más con Uruguay”. Eso ha pasado. Eso queremos revertirlo. (Ya hay empresas que han decidido cerrar sus negocios en Uruguay) Eso es a lo largo del tiempo. Hay alguna empresa que ha tomado una decisión recientemente, pero es una película que hemos visto a lo largo del tiempo. También hemos visto empresas que han reducido su producción local o han recortado lo que genera valor agregado porque genera mayores costos. Estas situaciones, como la actual, son una restricción.

Acuerdo entre Uruguay y Brasil por zonas francas