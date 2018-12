Unión de Transportistas de Combustible: “Aspiramos a que Ancap asuma la responsabilidad de arreglar las instalaciones para nosotros trabajar y distribuir”

En caso de llegar a un acuerdo este lunes, la distribución podría quedar normalizada entre martes y miércoles.

La Unión de Transportistas de Combustibles se reunió desde las 6:00 de la mañana en la planta de La Tablada. Desde el sindicato, aseguran que hubo presiones por parte de Ducsa para que ingresen camiones en la mañana del sábado, lo que agravó el conflicto en el sector y el desabastecimiento que ya padecen muchas estaciones del país.

Abordamos el tema junto a Óscar Benavídez, dirigente de la Unión de Transportistas de Combustible.

Estamos en una cuarto intermedio con Ducsa. Están liberados los camiones de Axion y Petrobras. Ducsa es el más complicado y vamos a ver cómo sigue.

Hoy saldrá el 40 % la carga. Ducsa representa un porcentaje muy importante en la distribución, y por el momento no está saliendo. Entre mañana y pasada ya se podría estar normalizando el abastecimiento si todo prospera como esperemos que lo haga.

Hubo compañeros que el sábado estuvieron obligados a entrar. No vamos a dejar pasar a esas empresas que presionaron. Le vamos a solicitar a Ducsa que esas dos empresas hoy no sean abastecidas: dos empresas a cambio del resto. Nosotros vamos a hacer la propuesta, pero es la asamblea la que decide. Esas empresas tienen que saber que no se la van a llevar de arriba. Si eso prospera, hay posibilidades de que se levante la medida en Ducsa.

Así como alentó a que rompieran una decisión de asamblea, también pueden alentar a que se aguanten en el molde y no tengan combustible. No hay nada definido. Estaría bueno que se diera una señal de buena voluntad. Estuvimos todo el fin de semana bajo presión. A veces me pregunto si no hay un trasfondo político en esto, porque sabíamos que el sábado íbamos a estar en asamblea si entraba algún camión.

No ponemos condiciones cerradas, pero queremos una señal de buena voluntad. Estamos conversando al más alto nivel.

Murro no conoce la situación y no conoce lo que pasa acá. No sé quién lo asesoró. Somos un solo sindicato, y todos estamos alineados a él. Alguien le dijo que podía presionar a los autoservicios, olvidándose que arriba hay trabajadores como nosotros. Nosotros no estamos haciendo política, no estamos inventando nada, no tenemos nada que especular.

Hace años estamos esperando que arreglen esta planta. No queremos shows ni comisiones, queremos que traigan pinzas y alambres, y arreglen la planta. Queremos una respuesta responsable que diga que se tiene un tiempo determinado para invertir tanta planta. Hace muchos años que yo entro acá y no veo un tornillo nuevo. No queremos más compañeros heridos. Aspiramos a que Ancap asuma la responsabilidad de arreglar las instalaciones y nosotros la de trabajar y distribuir. No podemos estar reclamando lo que ya debería estar.