Uruguay no apoyó la entrada de ayuda humanitaria de la OEA a Venezuela: “El Gobierno tiene incoherencias al apoyar a Maduro y no reconocer a Guaidó”

El especialista en relaciones internacionales Ignacio Bartesaghi ponderó salidas a la crisis en Venezuela, consideró qué postura debería tener Uruguay y habló de la necesidad de más inserción internacional.

Uruguay no apoyó la entrada de ayuda humanitaria de la OEA a Venezuela. Además, el martes se cumplieron 28 años de la creación del Mercosur en momentos en que el bloque regional atraviesa un periodo de cuestionamientos a su funcionamiento y posibles reformas. Recibimos al especialista en relaciones internacionales, Ignacio Bartesaghi, para hablar de estas cuestiones.

Un organismo internacional decide aprobar dar ayuda humanitaria y Uruguay dijo que no. Las ayudas humanitarias siempre son imparciales. Si Maduro dice que la ayuda que llegará no es imparcial…

La crisis venezolana

Se precisa colaboración de las fuerzas de seguridad internas, si no la ayuda entra y quedará ahí. No comprendo la posición de Uruguay. No hay balance en la postura de Uruguay respecto a Venezuela. Dicen que no pueden reconocer a un presidente autoproclamado, pero ¿cómo vas a apoyar a un presidente que quebró el orden diplomático en 2017?

Desde Rusia se ha dado ayuda humanitaria, no toda la que necesita, solo la que Maduro ha permitido que entre. La presencia de Rusia inquieta a Estados Unidos.

Rusia no dará un paso más allá por lo que pasa en Venezuela, le preocupa la península de Crimea. No creo que Rusia y Estados Unidos vayan más allá por Venezuela. Van a estar más limitados. EEUU está actuando con más prudencia y tiene márgenes para bloquear a Venezuela.

No creo que se dé una guerra civil porque no están las condiciones de armamento en la ciudadanía. Es posible que las Fuerzas Armadas venezolanas se cambien, algo se ve con los apagones.

Construir una salida para el gobierno ya se intentó. Lo que dice la OEA es totalmente apoyable. Uruguay no lo hace por cuestiones políticas.