Wilfredo Penco: "Los ingleses de la FA son unos ignorantes"

El presidente de la Academia Nacional de Letras habló sobre la decisión tomada por la Federación Inglesa de Fútbol y la repercusión que tuvo la declaración pública por parte de la academia.

Sanción a Cavani

Decisión

Ojalá que se comprenda, que no solo se está agraviando a una persona con nombre y apellido, sino que se está agraviando a toda una comunidad cultural. Si se toman las medidas de lo que ha significado esta sanción y la reacción que ha generado fundamentalmente en el Río de la Plata. Ojalá que esto pueda servir que la Federación Inglesa de Fútbol recapacite.

Antecedentes

No conozco ningún tipo de antecedentes. Este es uno insólito. Un incidente que refleja una gran ignorancia por parte de quienes adoptaron la decisión.

Exacerbación del lenguaje

Yo no quiero atribuir intenciones a quienes son los responsables o irresponsables de esta resolución. Es muy claro que la resolución absolutamente sesgada de carácter dogmático y adoptado con anteojeras. Leyeron una norma que tiene sus estatutos y la leyeron de una manera que no miraron hacia otro lado, lo que significaba para Cavani en la red social. Los ingleses que adoptaron esta resolución son unos ignorantes.

Cambios sociales

Es un tema muy complejo y sensible. La academia trabaja con mucho estudio e investigación de por medio. Se registra lo que la sociedad establece en la materia. La academia no es el juez que decide, sino que es la institución que registra de lo que la gente hablo. Cuando se mide esa instancia del lenguaje es lo que registra en sus obras, en diccionarios, ya sean de carácter general, etc. Esa es la función que cumple la academia. Los propios derechos de la gente están en juegas y hay que contemplarlas.

La improvisación de la resolución está atentando contra los derechos humanos, en particular contra la jerarquía de una persona como Edinson Cavani. Yo puedo llamar negrito a alguien que no es de piel oscuro o “gordito” o “gordi” a alguien que no tiene sobrepeso.

En todo caso a países considerados en su conjunto, creo que son tendencias que entienden que borrando determinadas palabras desaparecen palabras que son mucho más de fondo. Son puntos de vistas que no compartimos. No se puede esconder el sol con una mano. El tema merece una consideración mucho más pausada, a fondo y meditada.