Ykarai: una web que monitorea el vertido de efluentes en Montevideo

Conversamos con sus dos creadores, Marcelo Caffera y Felipe Carozzi, para conocer más de esta iniciativa.

Una página web centraliza la información sobre el vertido de efluentes de 130 empresas en Montevideo. Se trata de un observatorio ciudadano, donde se actualizan los datos y se clasifica a las compañías según el grado de cumplimiento de la normativa que hagan. Algunas van más allá de lo exigido por la Intendencia de Montevideo y logran un sobrecumplimiento, mientras que otras tienen incumplimientos graves.

Ykarai

Importancia de estos datos

El proyecto existe porque si bien se mejoró bastante el cumplimiento de la normativa, aún siguen habiendo incumplimientos, algunos muy graves. Lo que queríamos era poner el tema más en agenda y que sea accesible para la gente. Es un poco difícil participar y enterarse de lo que está pasando. Intentamos que esto adquiera otra importancia y exista una manera de poner esto en relevancia. No siempre los incumplimientos conducen a multas. Los multas no son particularmente grandes, sobre todo en relación con los coses. Las plantas de tratamientos son caras, pero mientras que las multas sean bajas... Son alrededor de 350 UR. Es un monto significativo, pero no para quienes tengan un salto grande. Una planta puede costear unos tres millones de dólares. Las que más violan la normativa frecuentemente son las que tienen que hacer las inversiones y por algún motivo no lo están haciendo.

Si se viola la normativa puede ser rojo en un único parámetro. Para violar tiene que operar mal la planta de tratamiento, no tener un planta de tratamiento o que sea insuficiente. El incumplimiento de las planteadas ha venido subiendo. Queda este núcleo duro. Nosotros no sabemos cuáles son los las industrias más complicadas. La intendencia quiere saberlo y está interesada en esto.

El 70 % de esas empresas van por Punta Carretas o Punta Yeguas y van al río de la Plata. El 20 % vierte directo en cursos de agua. Enfrentan límites máximos de vertido. Si se va para el río de la plata y se da el problema kilómetros adentro. La calidad de los cursos de agua de Montevideo ha mejorado bastante aunque sigue estando en el límite. Tenemos el cambio climático también.

La idea es integrar más empresas para 2021. Va a aumentar hasta llegar a las 130 empresas. La idea es seguir dándole un poco más de difusión a esta temática. Tenemos también difundido un tema de evaluación de proyecto.