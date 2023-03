"Yo confío en el senador Penadés, hago mías las palabras del presidente de la República y del ministro del Interior", dijo el diputado Juan Martín Rodríguez

Cabildo Abierto y el Frente Amplio unieron sus votos para aprobar en el plenario de la Cámara de Diputados una prórroga de 30 días para seguir analizando el proyecto de ley de reforma jubilatoria en la comisión especial que funciona desde febrero. De esta forma, habrá plazo hasta el 30 de abril, a pesar de que el Partido Nacional mantiene su intención de aprobar la reforma previsional en comisión este viernes 31 de marzo, cuando vencía el plazo inicial. Recibimos a Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional que, además, nos habló sobre el caso del senador Gustavo Penadés.

En este caso el plazo en los hechos no existe porque no teníamos más que lo que habíamos resuelto los diputados, que se prorrogó.

Si no se hubiese prorrogado, eso no impedía que el tema pudiese ir directo a plenario. Hay particularidades que hacen esta instancia muy intensa como otras instancias legislativas.

Ha habido diferentes planteos de desgloses, hipoteca inversa, no solamente de Cabildo Abierto, Partido Colorado y Parid independiente también.

Sobre el punto más importante, el neurálgico, del promedio de años en la taza de remplazo que la ley establece, el promedio de los 20 mejores años o los últimos 10 que no puede pasar en 5% de los 20 mejores.

La comisión ha sido citada para las 10 am de hoy

Cualquiera fuese la situación en la mañana de hoy, es muy probable que la Comisión arrancase con un cuarto intermedio, ya sea porque que hubiese voluntad de votar, y eso implicaba ajustar detalles.

Todos los sistemas previsionales son deficitarios. Lo que apunta esta reforma no es achicar el déficit, no es ahorrar, es contener, que no se nos dispare. Toda plata más que se dedique a este tema es plata menos que se dedique a políticas sociales, educativas, de salud. Esa ha sido la regla. No podía haber una perdida en el haber jubilatorio, en lo que vamos a percibir.

Es una reforma que establece un período de convergencia que desde hoy hasta que se aplique en su totalidad va a pasar 20 años. Por supuesto que en los primeros 10 años va a haber gente que no se vea afectada.

Hay una práctica parlamentaria que es siempre dejar para el final los artículos con modificaciones o con propuestas de modificaciones para dar un margen más de tiempo. Podría pasar que si se arranca a votar hoy, que los artículos con modificaciones no se voten hoy y se voten más adelante y eso significa que cuando la oposición vaya a votar vamos a contar con elementos suficientes para defender nuestra posición.

Acusaciones contra el senador Gustavo Penadés

Hemos tomado una definición que es en función de lo que él comunicó, que es estar a disposición de la Justicia para que se aclaren estas cosas. Confiamos en el senador Penadés, en la Justicia y sobre todas las cosas, en la institucionalidad de nuestro país. Estas acusaciones que se hacen al barrer en las redes sociales, hoy lamentablemente vivimos en un mundo que se piensa que las redes son la plaza pública y nosotros como legisladores tenemos que confiar, creer y respetar a las instituciones.

Es en las instituciones donde se deben redimir las cosas, en este caso en la Justicia.

Que se vaya a la Justicia, que esas acusaciones se diriman donde hay que dirimir y, si quien realice acusaciones tiene elementos que los presente donde los tiene que presentar, no es gritando en Twitter o exaltando. La verdad no grita, la verdad convence. Nosotros estamos convencidos de que la Justicia va a dirimir los hechos.

Yo confío en el senador Penadés. Hago mías las palabras del presidente de la República y del ministro del Interior.

Poner en tela de juicio el funcionamiento de las instituciones porque el presidente de la República y del ministro del Interior hayan expresado su solidaridad y confianza en el senador, es no conocer como funciona nuestro país. El presidente confía en el senador Penadés y confía en la justicia, entonces confía en la persona y que en el lugar donde se tienen que dirimir las cosas se hará.

Los hechos han demostrado en los últimos meses que los jerarcas han respetado las instituciones y que toda investigación que se ha tenido que llevar adelante se ha hecho con absoluta confianza en las instituciones y total disposición ante la Justicia, los hechos hablan por si solos. Tengo tranquilidad de que las instituciones han funcionado como corresponde,