Zaida Arteta fue electa como presidenta del Sindicato Médico del Uruguay

Según indicó el SMU, se contabilizaron 3265 votos de médicos y médicas nucleados dentro del sindicato en todo el país (39,6% del padrón de habilitados). En el Comité Ejecutivo, la agrupación Fosalba, a la que Arteta representa, logró cuatro cargos, Juntos cuatro y Gremialismo Auténtico uno. Dentro de la elección de estudiantes, AEM obtuvo dos cargos e Independientes por el cambio uno.

Balance sobre la elección

Proyectos de Fosalba para la gestión

Hemos coincidido mucho con las demás agrupaciones. Por un lado, la defensa de los y las médicas terciarizados y eso hace que una mujer médica que se embaraza no tiene los derechos básicos de una trabajadora independiente. Vamos a a seguir juntos peleando por ese derecho. Derecho de los y las trabajadoras, defensa del trabajo médico para concentrar el trabajo y que los médicos no tengamos que correr de un lugar a otro trabajando pocas horas en cada lado y luego aumentar la calidad de asistencia a los pacientes. El tiempo es vínculo, es calidad en la atención de las personas.

El SMU es una institución de diálogo. Le pidió una entrevista a Lacalle Pou en el momento en que teníamos más casos en la pandemia. Hemos estado en coincidencia y no con una actitud abierta al diálogo y al trabajo. Estamos dispuestos a trabajar y a tener una actitud propositiva. Lo que hemos trabajando con la organización de protocolos y la formación de los médicos y las médicas para la pandemia, la mejora de la telemedicina, propusimos un vacunatorio para covid que no se pudo concretar. El SMU es una institución de diálogo y propositiva 100 %. Eso no va a cambiar. En este momento no tenemos ningún pedido pendiente al presidente. Ahora mediante la vacunación hemos logrado tener esta situación epidemiológica.