Zerbino y el portazo de las gremiales del agro en los Consejos de Salarios: “No hay diálogo constructivo. No nos escuchan y no interesa lo que decimos”

El presidente de la ARU afirmó que el Gobierno debe tomar medidas para mejor la competitividad porque sino el país "no lo va a resistir".

Está en pleno desarrollo la Expo Prado 2018, la exposición agroindustrial más grande del país, mientras la mayoría de los sectores atraviesa una coyuntura adversa. Además, hace pocas semanas las gremiales del agro se retiraron de los Consejos de Salarios por considerar que había “falta de garantías” para negociar con el Gobierno.

Abordamos el tema junto a Pablo Zerbino, presidente de la ARU.

Estamos abiertos si hay alguna inquietud o interés por parte del ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Pero no invitar al ministro de Trabajo a la Expo Prado viene desde hace muchos años atrás, no hay ninguna animosidad.

Desde hace ya tres-cuatro años que se viene complicando y agudizando la situación, sobre todo en la falta de competitividad progresiva.

La inversión extranjera directa ha venido mermando, incluso capitales uruguayos se están retirando. Las dificultades laborales son uno de los principales problemas. Las empresas para poder instalarse en el país necesitan ser rentables: hay temas impositivos, de costos y relacionados a la parte laboral.

A veces en el aspecto laboral, a través de una posición muy dura e intransigente de los sindicatos, como el lácteo, no se generan las condiciones necesarias.

Las gremiales del agro nos fuimos de los Consejos de Salarios cuando se intentó imponer el correctivo por inflación. El tema no está en el contenido, es un problema de forma: cuando algo se acuerda, se debe respetar o negociar hasta llegar a un entendimiento. El correctivo fue impuesto, y nosotros decidimos retirarnos. No hay un diálogo constructivo: no escuchan lo que los productores decimos.

Si se dialoga y se conversa, pero no nos escuchan… nos vamos. No les interesa lo que se pueda aportar por parte de los empresarios.

La imposición arbitraria del correctivo fue un problema. Y el otro fue Conaprole, que dijimos que el tema tenía que solucionarse porque es una cooperativa de productores que es modelo, y si esa empresa no puede llegar a un acuerdo, ¿qué íbamos a negociar? Ahora Conaprole logró llegar a un acuerdo, y esperamos que pueda ser duradero.

Argentina y Brasil se despegador y Uruguay quedó solo. Tenemos un tipo de cambio que no nos permite competir con nuestros vecinos. El Gobierno tiene que encontrar la forma de hacer algún ajuste porque sino Uruguay no va a resistir.