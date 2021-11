Zubía dijo que si se derogan los capítulos de seguridad de la LUC, "a la Policía que habíamos desatado, la volvemos atar"

El exfiscal y actual diputado por el Partido Colorado, Gustavo Zubía, está recorriendo el país en defensa de los 135 artículos de la LUC, el legislador considera que el Frente Amplio está haciendo una campaña "sucia" contra la Ley de Urgente Consideración. Zubía habló sobre el foco de la campaña en defensa de la LUC, el impacto de derogar parte de la LUC en la seguridad pública, la incidencia de la LUC en la mejora de las cifras de seguridad y los cambios sobre legítima defensa.

El foco de la campaña en defensa de la LUC

Si se deroga habrá caos por varias razones: algunas jurídicas, sociales y otras políticas. En la jurídica es que normas que han funcionado hasta ahora quedarían sin efecto. La policía no podría identificar, no podría cachear, no podría revisar un vehículo, no podría revisar un bolso, no puede hacer la investigación a nivel policial, porque tiene que llamar al fiscal para que venga a la comisaría, cosa que no sucede. A la policía que habíamos desatado, la volvemos atar. A un cuerpo abocado a la persecución del delito, que se le ha dado libertad y que ha bajado los delitos, otra vez lo volvemos atar. Hasta la LUC vivimos en un 2005 con 9000 rapiñas por año y a 2019 casi llegando a las 30 mil por año. ¿A usted no le parece caos que de 9000 rapiñas pasamos a 30 mil? Un rapiñero en grado de tentativa quedaba libre en el día. El ser humano se puede acostumbrar a cualquier cosa. Los delitos empiezan a descender en el mes de marzo, el cambio de dinámica y orden no es necesariamente es llegar al día de su cumpleaños para llegar un año más. La dinámica del Ministerio del Interior fue una mecánica diferente. Ahora está de moda medir por día la cantidad de delitos. La pandemia puede haber afectado, pero puede haber otros factores. Tanto de la pandemia tuvo su efecto, pero también los delitos pueden subir. El tema de fondo es la modificación del sistema de justicia uruguaya. El proceso abreviado es vicioso, yo lo apliqué y sí me quejaba cuando lo realizaba. Un homicidio se resolvía en media hora , porque no había pruebas.

Siempre se estuvo de acuerdo con el proceso acusatorio. El proceso abreviado dejarlo para delitos menores a dos años. Con el doctor Lust estamos comprometidos para ese proyecto. Ni hablar que habrá que duplicar el número de fiscales y de defensores.

En el primer día que estuve tuve 250 llamadas. 40 horas sin dormir. No solo tuve problemas en lo conceptual del código, sino en la implementación. Se dicen mentiras groserísimas sobre lo de arrendamiento.

Situaciones horrendas es tener que ver asentamientos. Y del asentamiento es vivir en la calle. Cada día del que no tiene garantía y no paga, lo está perdiendo el que arrienda. En el sistema anterior se demoraba en sacarlo, pero la garantía pagaba. Estuve en el negocio de denuncia por violencia privada por que el tipo no se quería ir. El nuevo sistema no deroga el anterior, lo que hace es sacarlo más rápido.

Legítima defensa

Amplía no se defiende solo de la entrada para adentro de la casa. La propiedad puede estar en determinado momento por encima de la vida, yo digo sí. Usted lleva 7 mil dólares para pagar una dosis de una enfermedad y a usted le están robando pungueando, ¿usted no defiende ese bien material? Yo disparo. La propiedad es un derecho, sí. La legítima defensa de la propiedad ya estaba en el código del 34’. A usted no le va decir al chorro, 'vamos a misa el domingo'. Cuando se llega a evaluar esos dos bienes, hay que ver la propiedad qué valor tiene para esa persona que se está defendiendo. En caso de defensa de un patrimonio que para mí representa vida para otro ser humano, yo lo defiendo a ultranza, defiendo a l dinero con el que doy vida. Los casos intermedios para eso le pagamos los sueldos a los fiscales y a los jueces. Cada caso intermedio se verá. El hurto no siempre es punible. Está el hurto de bagatela, está el hurto por hambre y yo perdoné cantidad de hurtos que me parecieron bobos, pero es hurto.

¿Tampoco le puede pegar una piña al que le está robando el auto? La piña es agreder a la integridad física del delincuente, el disparo es el extremo, pero la piña es la agresión.

¿Solamente tiene que estar en riesgo mi vida para que yo me defienda de una violación? Cuando me están violando no está en riesgo mi integridad física. Hablo desde los elementos jurídicos. La violación tiene varios grados, y algunas en absoluto pone en peligro la integridad física. El código establece que claramente que se defiende la integridad física y otros derechos, lo dice el código del 34’. Se interpretó que cuando no está en juego la vida entonces no se podía agredir. Mi pregunta es cuándo una mujer la están violando, que no necesariamente esa violencia creemos que es raíz de una violación, la violación tiene 20 mil graduaciones diferente, todas violentas, pero hay algunas que no ponen en absoluto en riesgo la vida de la víctima.

Delitos de tráfico de estupefacientes

Esa norma no es de la LUC, es de la ley original de estupefacientes, es de la época de la dictadura. La toleró toda la democracia hasta hoy y hoy vuelve a surgir porque vuelve a reflotar esa norma. La norma de ingresar a establecimientos carcelarios drogas y punir esa norma de 4 a 15 años está en la ley original, ahora se la imputan a la LUC. La LUC agrega otro formato que es el vender droga en la casa o habitación. Por agregar este formato revive una norma de la punición. No es que la LUC lo formateo, sino es que viene y todo el mundo se calló al respecto durante los últimos 40 años.