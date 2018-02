Zubía: “El problema está en la percepción que tenemos de que el delincuente es un pobrecito”

El asesinato de Florencia Cabrera a manos de “el Kiki” generó una importante ola de indignación en todo el país. El hecho de que este peligroso delincuente estuviese libre tres meses luego de cometer el femicidio de Alison Pachón, le sumó un nuevo ingrediente a uno de los casos policiales más impactantes de los últimos tiempos.

¿La muerte de Florencia se pudo haber evitado? ¿Cuánto tiempo en prisión hubiese pasado “el Kiki”? Abordamos el tema junto al fiscal Gustavo Zubía.

La violencia está en nosotros. La forma operativa del sistema no es la debida. El problema está en la percepción que seguimos teniendo del pobrecito, de la persona que comete un delito, de que en su vida esto o aquello. Pobre no es sinónimo de delincuente. Hay una cantidad de personas que tienen problemas y no cometen delitos.

Si los uruguayos nos sinceráramos y levantaran las manos los que consumen drogas, ¿cuántos lo harían? Las bocas de venta de droga no subsisten por cualquier cosa. Hay gente de todas las clases sociales que se drogan.

Mi crítica está en cómo abordamos filosóficamente el tema de la delincuencia. Tenemos que dejar de evitar la sanción penal. Si no internalizamos que tiene que haber límites… así no va.

“El Kiki” tenía otros hermanos que no fueron por el mismo camino. La sociedad tiene miedo de poner límites, a todos los niveles.

No es un tema de cadena perpetua o pena de muerte, ni siquiera de aumentar las penas. Si un individuo rapiña tiene que ir automáticamente a la prisión preventiva. Si no estamos cumpliendo con las normas elementales, ¿por qué vamos a poner normas más severas? En el papel al homicida se le ponen 45 años: un ciudadano quiere que se cumplan. No es un tema de más penas, es de cumplir lo que se dicta.