Zubía: “La Fiscalía está funcionando como una máquina de picar carne: se necesita un 500 % más de fiscales para poder trabajar”

El exfiscal Gustavo Zubía afirma que para bajar el índice de delitos y luchar contra la delincuencia no basta con un mayor gasto en tecnología ni con operativos policiales: señala que es necesaria una reforma del nuevo Código Penal.

Abordamos estos y otros temas junto al ahora jubilado Zubía.

La falta de represión y controles

Pienso que estamos llegando a un nivel donde me es difícil transitar por la calle. Hice una cuadra por 18 de Julio y me pararon cuatro personas. Hay un nivel de disconformidad tan enorme que no entiendo cómo el sistema política no toma inmediatamente cartas en el asunto.

Tiene que haber una fiscalización genérica y después funciona solo el sistema. No digo que haya policía al lado de cada contenedor, no es eso lo que propongo. Y tampoco es poner un policía al lado de cada ciudadano. Hay que sancionar con efectividad, entonces se da la prevención general, que funciona desde que el mundo es mundo.

Los delincuentes hoy se comentan lo fácil que es delinquir. El individuo es como en la escuela: la maestra tenía un determinado perfil por el que ni necesitaba estar en la clase para que todos se cuidaran y portaran bien.

El funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal

La Fiscalía está funcionando como máquina de picar carne. Pica la carne de los fiscales y no la de otros, que no sería lo pertinente, pero no me molestaría tanto. Se necesitan un 500 % más de fiscales para poder llevar adelante todas las denuncias. Rompe los ojos que esto se planificó mal, de forma desastrosa. Aguanté seis meses a ver si algo se podía solucionar, pero fue peor. El fiscal así no puede trabajar.

Una pata es que se necesitan muchos más fiscales, que no sé cómo se va a arreglar en una Rendición de Cuentas de año preelectoral.

Se necesitan también cambios en la legislación, que posibilitan que los delincuentes se vayan de las cárceles. El boca a boca de los delincuentes dice que le den de punta porque entran y salen con unas facilidades bárbaras.

Y modificar la ley orgánica policial sobre el uso de la violencia al momento de enfrentarse a delincuentes armados y agresivos.

No estamos motivando a la población, ni a la Policía, ni a los fiscales, pero sí estamos motivando a los delincuentes en todos los niveles.