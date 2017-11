Quian: “Se le pega mucho al SNIS porque ha sido un cambio significativo en la vida de los uruguayos, y fue de este Gobierno”

Desde el año 2014 estaba al frente de la Dirección General de la Salud y desde el viernes 27 de octubre es subsecretario de Salud Pública, cargo al que renunció Cristina Lustemberg para asumir su banca en la Cámara de Diputados. Abordamos los desafíos de su gestión y otros temas junto a Jorge Quian.

La renuncia de Lustemberg

Me sorprendió. Yo estaba afuera del país, en Guatemala. Llegué el viernes, cuando prendí el celular, encontré un mensaje de que el presidente se quería comunicar conmigo… no tuve una buena noche, porque pensé que me echaban: no tenía la noticia de que Cristina había renunciado. Sabía que ella quería cambiar su destino, pero no sabía que iba a ser tan pronto. Y a la mañana siguiente recibí el ofrecimiento del cargo.

En mi inexperiencia política, me apoyo mucho en el ministro Basso, con quien tengo una excelente relación. Yo puedo aportar más desde el punto de vista técnico.