Ramírez Saravia: “El Directorio del Partido Nacional no ha hecho nada en los últimos tres años. No funciona”

La Comisión de Ética del Partido Nacional consideró que el intendente de Soriano, Agustín Bascou, no cometió una ilegalidad al vender combustible en una estación de su propiedad a vehículos de la propia intendencia. Además, el senador Jorge Larrañaga pidió por la unidad del Partido Nacional y destacó que la “lucha está afuera” y “no en casa”.

¿Qué opina sobre la decisión que tomó la comisión de Ética sobre el caso Bascou? ¿El PN actuó con la misma severidad que le reclama al Gobierno y al Frente Amplio?

Abordamos estos y otros temas junto a Juan Andrés Ramírez Saravia.

Error de Larrañaga: y punto. La unidad se construye, se teje, se trabaja, no es hacer gárgaras. El deseo de unidad lo tenemos todos en el Partido Nacional. Pero si el partido no muestra señales claras de que tiene equipo, un programa… conmigo que no cuenten con la unidad, porque no tengo por qué estar unido a gente que no siento que esté totalmente comprometida con la ideología del partido.

Tembló el Directorio con la estructura de Besozzi. El Directorio no ha hecho nada en los últimos tres años. No quiero decir que está pintado, pero… No funciona.

El Comité de Ética del Partido Nacional demoró tres meses en un dictamen de un tema. No tiene que definir si existió o no ilegalidad. Eso es para la Justicia. Si cometió un delito, no lo va a defender nadie.

No hubo delito, pero éticamente lo que hizo está mal. Uno le da oportunidades al Directorio, al Parlamento… El Parlamento, por ejemplo, dejó ir a Sendic en dos minutos y medio y con un pacto de silencio: eso para el blanco de a pie no estuvo bien. A la gente no le gustó.

El Partido Nacional hace gárgaras con honradez administrativa. Creo que la ideología es importante. La gente hoy pone a la ética, la moral y la corrupción por encima de la propia ideología.

Problemas grandes corrupción no tenemos nosotros, los tiene el Frente Amplio. Nosotros tenemos un problema con un intendente: yo hubiera pedido licencia sin goce de sueldo y me hubiera encargado de los temas particulares.

Comparado con Sendic, Bascou es un bebé de pecho. Hizo una movida rápida que fue renunciar.

Yo no tengo enemigos en el Frente Amplio, pero sí rivales políticos. Hoy tengo a Luis Lacalle Pou y a Jorge Larrañaga: yo soy precandidato, así que ellos son mis rivales. Yo no le voy a pasar la mano por el lomo a nadie.

He recibido amenazas por parte de otros sectores de oposición del Partido Nacional. Me tratan de oligarca, de cajetilla, entreveran la historia de los apellidos.

Si yo llego a ser deshonesto y corrupto… mi padre me saco algo más que el apellido.