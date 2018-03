Ahora tenés más tiempo para eliminar los mensajes de Whatsapp

Nuevas funcionalidades de Whatsapp:

-Además del nombre del grupo, ahora se puede escribir una descripción.

-Se extendió el tiempo para poder borrar los mensajes de Whatsapp; ahora tenés una hora, ocho minutos y dieciséis segundos.

Otro dato importante es que la agencia española de Protección de Datos multó a Whatsapp y Facebook por infringir normas en el manejo de los datos de los usuarios. Es decir, cruzan información entre ambas redes.

En cuanto a Instagram, ya no se pueden usar los Gifs que tanto animaban y daban color a las historias. Fueron eliminados porque el proveedor que daba acceso a la biblioteca de gifs, llamado Giphy, tiene problemas con las restricciones de contenidos. Algunos contenidos considerados racistas estaban siendo creados y no era bueno el control y la restricción por parte de la plataforma. Es por esto que Instagram decidió eliminarla hasta que puedan asegurar que estos casos no volverán a ocurrir.