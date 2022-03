"Fue como ver pasar la historia de mi propia familia": un uruguayo relató cómo logró ayudar a dos personas ucranianas a llegar a un campo de refugiados

Alain Mizrahi es CEO de Grupo Radar y se encontraba en el aeropuerto de Ámsterdam cuando se encontró con una mujer y su hijo que escapaban de Ucrania y se enfrentó de primera mano el drama de las familias que huyen de la guerra. Mizrahi relató el episodio en sus redes sociales y contó el drama que se vive a raíz del conflicto con Rusia. "Vi pasar el desamparo delante de mis ojos".

🧵Estación de tren Amsterdam Central. Paso la puerta automática hacia zona de andenes escaneando QR de mi ticket. Del otro lado una mujer joven con dos niñas me habla en un idioma que no entiendo y que no es holandés. Le hablo en inglés, me contesta con dificultad.👇

