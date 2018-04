Leo Pacella nos presenta “Más hundidos que nunca”, una obra en la que cinco periodistas deportivos buscan una primicia sobre la salud de Suárez

Más hundidos que nunca

A pocas semanas del debut celeste en Rusia 2018, los uruguayos nos sorprendemos con la noticia que nunca hubiéramos querido escuchar: se lesionó Luis Suarez. Todo el país está expectante y un grupo de periodistas deportivos, tiene la difícil misión de transmitir la verdad y de restablecer la ilusión y la calma. Nunca antes tan pocos se sacrificaron por tantos. Más hundidos Que Nunca. Una obra de bien. Dijo Sergio Gorzy: “Estamos a 7 funciones de ganar el Florencio” Dijo Federico Buysan: “Antes para comentar fútbol tenías que ser abogado, ahora hay que ser actor” Dijo Federico Paz: “Corrieron a la gente del fútbol, nosotros la vamos a correr del teatro” Dijo Martin Kesman: “Seguro mi viejo no agarró, por eso me llamaron a mi” Dijo Alberto Sonsol: “Ideal para dejar a los botijas y hacerse un escape perfecto con la patrona” Dijo Leonardo Paccella: “Con estos por fin me siento un parodista deportivo” Dijo Luis Suárez: “Donde me lesione de verdad, los demando”.

Directores Catalina Ferrand, Sebastian Bandera