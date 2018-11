Soy Luna vuelve a Uruguay para despedirse: “queremos que la gente la pase bien”

A horas de un nuevo mega espectáculo en nuestro país, la protagonista Karol Sevilla conversó con Jujy Fabini sobre su carrera, sus costumbres y sueños.

Bueno, Karol. Vienen de una gira súper intensa que se acerca a su fin…

¡Sí! Ya pasamos por muchos lugares: Perú, México, Brasil, República Dominicana, Puerto Rico. Son tantos que ni me acuerdo.

Contanos sobre el show que se viene en Montevideo este 14 de noviembre.

Se viene con todo. El show es increíble, mucho mejor que el anterior. Contamos la historia de las tres temporadas. Contamos una historia donde hay conflictos, mucho canto y gritamos demasiado. También vamos a llorar. Pero los buenos siempre ganan…

¿Cuántos son en total, todo el equipo?

Somos 54 en general. Así que hay mucha gente haciendo parte de este show. En el escenario somos diez actores más seis bailarines y cuatro músicos.

En el show anterior se quejaban porque no patinábamos mucho. En este no se pueden quejar porque estamos todo el tiempo patinando, ja.

¿Cuál es el desafío más importante del próximo show?

El desafío más grande es estar sobre patines en todo el espectáculo. Es increíble estar con la gente y poder cantar juntos, que los fans sean parte y romper con esa barrera de la tele.

¿Qué cosas conocés de nuestro país?

Tengo un muy lindo recuerdo de la gente. He ido muchas veces por vacaciones y la verdad que los fans son súper locos. Queremos que griten, que la pasen bien. Ahí me dieron a probar el mate, y la verdad que mucho no me gustó pero ahora me pueden volver a dar, ja.

Hace bastante tiempo que estás en Argentina. ¿Cómo fue cambiar de país?

Una decisión bastante fuerte que hemos tomado pero realmente le dimos tiempo para que se den cuenta que nos íbamos a otro país. Fue difícil porque extrañábamos mucho pero con el tiempo fuimos entendiendo porque me vine a cumplir mi sueño. Estas cosas solo pasan una vez. Argentina es mi casa realmente, me acostumbré mucho a la gente.

Contanos sobre el éxito de tu canal de Youtube, ¿cómo es?

Todas las ideas son mías. Se me ocurren personajes, nada guionado. A la gente le gusta mucho y está bueno, se ríen mucho. Son diferentes personalidades y me muestro como soy yo, que es diferente al personaje. Soy más loca que Luna, je.

Se nota que le dedicás mucho tiempo a tus fans…

Sí, son muy importantes para mi y estoy siempre en contacto con ellos. Siempre trato de estar más cerca, de llamarlos, de platicar y darles ánimos de que ningún sueño es imposible. Hace unos días hice un hashtag que se llama #Escribetusueño, para que lo escriban en un papel y lo pongan bajo la almohada. Eso me ayuda mucho.

¿Tenés un libro favorito?

Sí, me encanta leer. Aprovecho en los aviones y en las esperas. “Hablando sola” y “La chica invisible” son mis favoritos.

¿Es cierto que uno de tus sueños es grabar un disco en Japón?

Sí, me encantaría. Lo voy a hacer en Argentina y voy a ir a presentarlo a Japón que es mi sueño.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Ahora cerramos la gira en el Luna Park y después se viene el desafío de hacer un disco por mi propio medio sin depender de una empresa tan grande como Disney. Ahora despedir el personaje de la mejor manera y luego la vida nos dirá qué es lo que tenemos que hacer.

Por último, te pedimos un mensaje para todos tus fans en Uruguay.

Soy Luna, esta producción original de Disney que lanzó al estrellato a Karol Sevilla, que en la serie juvenil interpreta a Luna, también tiene en su elenco a Ruggero Pasquarelli, Valentina Zenere, Michael Ronda, Carolina Kopelioff, Agustín Bernasconi, Katja Martínez (hija de Ciro Martínez, de Ciro y Los Persas y ex Los Piojos), Malena Ratner, Chiara Parravicini, Jorge López, Ana Jara, Lionel Ferro y Gastón Vietto, entre otros.

El show Soy Luna En Vivo repasa todos los éxitos de la producción, como “Prófugos”, “Un destino” o “Prófugos”, y más canciones de los discos La vida es un sueño (2017), Música en ti y Soy Luna (estos dos de 2016). Pero además, traerán canciones del último disco, Modo amar, lanzado a mediados de 2018.