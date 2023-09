Manjar del cielo

¿Te animas a preparar esta receta el finde?

1 pote de La Creme de Farming (400g)

1 lata de leche condensada (395g)

6 súper huevos

Dulce de leche para servir

Es tan simple como colocar los tres ingredientes en la licuadora y mezclar hasta que esté bien homogéneo.También se puede hacer a mano, en ese caso mezclen el queso y la leche condensada primero y luego vayan agregando los huevos de a uno.

Para el caramelo:

1 T azúcar

Para hacer el caramelo van poniendo azúcar de a poco en una cacerola sobre el fuego, a medida que se va derritiendo van agregando más, siempre de a poco, mezclan y agregan, así hasta terminar la taza de azúcar y ver que toma color caramelo. No lo pasen de cocción si no quedara amargo. Inmediatamente acaramelar el molde moviéndolo para hacer deslizar el caramelo y que cubra muy bien el fondo y las paredes. Empiecen por la chimenea del molde que es lo más difícil. Dejan solidificar y luego vierten la mezcla. Cocinar a baño maría en horno precalentado a 180* por 40 minutos aproximadamente. Para chequear pinchan con palito de madera y debe salir limpio. Cuando está listo sacan del horno, sacan del baño maría y dejan entibiar. Pasar un cuchillo por los bordes y centro para despegar y llevar a la heladera. Lo ideal es que esté toda una noche en frío para que quede perfecto, si no tienen ese tiempo 4-5 horas mínimo.

Para el caramelo líquido

1T azúcar

½ T agua

Colocar el azúcar en una olla de fondo grueso a fuego medio. Al mismo hervir el agua en la caldera. Revolver un poco el azúcar para que se caliente parejo y se haga el caramelo hasta que no quede ningún grumo de azúcar.

Cuando esté bien líquido, agregar el agua hirviendo de una. Es importante que el agua esté hirviendo y que estemos alejados lo más posible de la olla. Una vez que ponemos el agua, apagamos inmediatamente el fuego y continuamos revolviendo y mezclando.

Pasar a un bowl o jarra y dejar enfriar. A medida que se va enfriando se va a poner más espeso.