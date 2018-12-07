 Mesa de ensaladas para Navidad – Teledoce.com
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Mesa de ensaladas para Navidad

Les proponemos una variada propuesta de combinaciones para agasajar a sus seres queridos.

ENSALADA AGRIDULCCE

REMOLACHA HERVIDA EN CUBOS,
NARANJA EN CUBOS

ENSALADA GOURMET

RÚCULA
GAJOS DE PERA GRILLADOS,
QUESO AZUL

ENSALADA COLESLAW

ZANAHORIA
REPOLLO BLANCO
PASAS
MAYONESA,
QUESO CREMA
LIMÓN
SAL Y PIMIENTA

ENSALADA ÁRABE

BERENJENAS
MORRONES
Y CEBOLLAS ASADAS CON OLIVA
Y ALMENDRAS TOSTADAS

PINCHOS CAPRESSE

TOMATES CHERRY
QUESO DAMBO
ALBAHACA

PINCHOS DE UVA Y QUESO BRIE

UVA
QUESO BRIE

NAVIDAD DE BROCOLI

BRÓCOLI COCIDO
TOMATES CHERRY


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