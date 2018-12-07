Mesa de ensaladas para Navidad

Les proponemos una variada propuesta de combinaciones para agasajar a sus seres queridos.
ENSALADA AGRIDULCCE
REMOLACHA HERVIDA EN CUBOS,
NARANJA EN CUBOS
ENSALADA GOURMET
RÚCULA
GAJOS DE PERA GRILLADOS,
QUESO AZUL
ENSALADA COLESLAW
ZANAHORIA
REPOLLO BLANCO
PASAS
MAYONESA,
QUESO CREMA
LIMÓN
SAL Y PIMIENTA
ENSALADA ÁRABE
BERENJENAS
MORRONES
Y CEBOLLAS ASADAS CON OLIVA
Y ALMENDRAS TOSTADAS
PINCHOS CAPRESSE
TOMATES CHERRY
QUESO DAMBO
ALBAHACA
PINCHOS DE UVA Y QUESO BRIE
UVA
QUESO BRIE
NAVIDAD DE BROCOLI
BRÓCOLI COCIDO
TOMATES CHERRY