Chechu Bonelli y Nancy Pazos, eliminadas del Bailando 2017

Sol Pérez fue salvada por el público en el voto telefónico Además, arrancó el tango, con una apertura de lujo de Mora Godoy y una gran performance de La Chipi.

DOS PAREJAS SALVADAS

En el comienzo del programa, Marcelo presentó a las cinco parejas que el martes bailaron el duelo de “rock de salón”: Sol Pérez y Fernando Bertona, Chechu Bonelli y Facundo Insúa, El Polaco y Solange Báez, Jey Mammon y Laura Oliva, y Nancy Pazos y Cristian Ponce. Luego, la primera pareja salvada por el jurado, por unanimidad, fue Jey Mammon-Laura Oliva. Y la segunda, por decisión dividida, El Polaco-Solange Báez.

Sigue Sol Sentenciados Mora Godoy Jey salvado Eliminados El Polaco salvado Chipi3 Chipi2 Chipi

UN ARRANQUE DE LUJO PARA EL TANGO

Con una impresionante coreografía, Mora Godoy inauguró el tango, nuevo ritmo del certamen. La Chipi y Mauro Caiazza fueron los primeros en bailarlo para la competencia, con una performance de “Libertango”, de Astor Piazzolla. “¿Hay relación tensa acá?”, le preguntó Marcelo a la pareja, que desmintió cualquier tipo de incomodidad. A la hora de las devoluciones, Ángel De Brito (voto secreto) observó: “Mauro, casi rompés a la Chipi en el truco final. Pero me gustó lo que hicieron”. Carolina “Pampita” Ardohain (9) los felicitó: “Hicieron una versión tremenda. Me encantó el desafío que asumieron. Tuvieron todo. Son una pareja bomba”. Moria Casán (10) le pasó factura a Mauro por “hacerse el banana” y afirmó: “No puedo creer lo que hacen en la pista. Fue divino lo que vi, aunque me faltó el contacto visual”. En tanto, Marcelo Polino (8) concluyó: “Me encanta lo que hacen, pero a La Chipi le falta agrandarse”. Total: 27 puntos.

UN SOLO LUGAR PARA TRES

Finalmente, Sol Pérez-Fernando Bertona, Chechu Bonelli-Facundo Insúa y Nancy Pazos-Cristian Ponce quedaron enfrentados en el voto telefónico, donde el público decidió con el 52.93% de los votos que Sol Pérez continúe en el certamen. De esta manera, Chechu Bonelli y Nancy Pazos se despidieron del Bailando 2017.