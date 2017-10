La recuperación rockera de Fede y Laurita

En el inicio del programa, Federico Bal y Laura Fernández abrieron la segunda gala de “rock de salón” con una coreografía de “Footloose”, de Kenny Loggins (versión de Blake Shelton). Antes de la coreo, Laurita le contó a Marcelo sobre su experiencia como conductora de radio, mientras que Fede “se quejó” de que sus nuevos horarios repercutieron en la intimidad de la pareja. Luego, Fede dio un adelanto de un tema que grabó para Laurita. “El baile me gustó mucho. Tuvo estilo”, afirmó Ángel De Brito (9). En un alto de las devoluciones, “el rapero del tren” hizo una demostración de rimas en vivo, a pedido de Marcelo. “Esta es una pareja muy conectada. Los trucos estuvieron muy buenos y el final me encantó. Estuvieron perfectos”, los felicitó Carolina “Pampita” Ardohain (10). “Volvió la pareja. Después del golpazo del otro día, estuvieron extraordinarios. Me brindaron gran disfrute”, se sumó a los elogios Moria Casán (voto secreto). “Fue muy bueno lo que hicieron”, aprobó Marcelo Polino (9), quien le preguntó a Fede por las declaraciones que hizo en las últimas horas sobre su abuelo y las drogas. “Hago un mea culpa y pido disculpas. Hablé de más”, se mostró arrepentido el hijo de Carmen Barbieri. Total: 28 puntos.

EL ROCK DEL POLACO

El Polaco y Solange Báez fueron la segunda pareja de la noche, al ritmo de “I saw her standing there”, de The Beatles (versión de Glee). “¿Se van a casar con Silvina (Luna), o no?”, le preguntó Marcelo en la previa al cantante, quien dijo estar muy enamorado pero mantuvo la cautela. A la hora de las devoluciones, De Brito (2) cuestionó su actuación: “El Polaco parecía un chico aprendiendo a bailar el rock. No me convenció”. Para Pampita (8), “la coreo tuvo alegría y la esencia del rock, y Solange estuvo hipnótica”. Moria (voto secreto) consideró: “El Polaco estuvo muy bien como partenaire, es un chico show. A mí me encantó”. En tanto, Polino (1) opinó: “No me gustó lo que hizo El Polaco, quedó muy deslucido. El punto es por la chica”. Total: 11 puntos.