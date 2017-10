Un ritmo libre con gusto a poco: Fede Bal y Laurita Fernández fallaron con una coreo en croma

En tanto, Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini se llevaron la mejor nota con una representación de “Vikingos”.

EL CROMA DE LA DISCORDIA

Marcelo dio inicio a una nueva semana del Bailando 2017 y presentó a la primera pareja de la noche. Federico Bal y Laura Fernández salieron a la pista para realizar una coreografía de croma en vivo que en la previa generó escepticismo y finalmente muchas críticas. Antes de que el jurado diera sus devoluciones, el director del programa, Alejandro Ripoll, quien les había recomendado apostar a otra idea, le bajó el pulgar a la producción: “No me gustó”. Ángel De Brito (0) coincidió y fue más allá: “No estuvo bien logrado, se veían todos los trucos. Tomaron un riesgo muy alto, se la jugaron demasiado”. Carolina “Pampita” Ardohain (voto secreto) opinó: “No estuvieron acertadas las imágenes del croma. Se veía muy chato en cámara. Se valora que se la hayan jugado, pero no acertaron con la decisión”. Moria Casán (4) tampoco quedó satisfecha: “Me extraña que Ripoll autorizara esta idea. Quería ver entretenimiento y no vi nada”. Y Marcelo Polino (0) completó el peor puntaje en la historia del Bailando: “Este equipo a veces toma decisiones equivocadas. Se veían las patitas de los hombres de verde, dio bizarro”. Total: 4 puntos. Consultada por Marcelo, Gladys “La Bomba Tucumana” también dio su parecer: “No entendí nada, no sé de qué se trataba”. En tanto, la madre de Laurita defendió la idea y arremetió contra la cantante: “La gente entendió lo que es un croma y la Bomba seguro ni sabía lo que era”.

UN MATRIMONIO VIKINGO

En segundo turno, Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini se inspiraron en la serie “Vikingos” para su performance libre. “Me parece un plomo que Chechu Bonelli se pelee conmigo”, comentó la modelo en la previa. “La idea mucho no me conmovió. Me pareció bastante simple para un ritmo libre, no me mató”, sostuvo De Brito (5) a la hora de las devoluciones. “No me gustó la parte de la peleas, pero los vi bailar coordinados. Igual, me faltó algún momento explosivo”, consideró Pampita (voto secreto). “Esta pareja es moderna, no tiene olor a naftalina. Me encantó desde la actitud que tuvieron. Gran show”, valoró Moria (9). “El trabajo quedó a mitad de camino. Me pareció que faltó show, pero voy a valorar el progreso de Nicolás”, concluyó Polino (5). Total: 19 puntos.