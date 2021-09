Estudiantes de Ingeniería recrearon la facultad en Minecraft para guiar a la "generación pandemia"

Gracias al trabajo de los estudiantes cualquier jugador puede recorrer toda la facultad tal cual es en el mundo físico.

Desde la fachada, hasta el salón de actos, pasando por la cartelería y las aulas: desde hace ocho meses más de 20 estudiantes de la facultad de Ingeniería vienen trabajando para recrear todo el edificio, obra del arquitecto Julio Vilamajó, adentro del universo Minecraft.

Minecraft es un videojuego que permite a los usuarios desarrollar diversas construcciones. Se trata de un videojuego lanzado en 2009 que funciona bajo la lógica de “mundo abierto”. Es decir que el jugador no tiene un objetivo o una misión específica sino que tiene la posibilidad de construir utilizando bloques o cubos.

Telemundo dialogó con Sebastián Fired, uno de los estudiantes involucrados en el proyecto, lo describió así:

"Una manera bastante sencilla de explicarlo, como solemos jugar todos cuando vamos a la playa, hacer castillos de arena y cosas del estilo. Bueno, en esencia es básicamente lo mismo. Te permite construir, ponés moldes, bloquecitos. Y vas formando una estructura bastante mayor", dijo.

Tanto Sebastián como Joaquín, el otro estudiante consultado por Telemundo, juegan al Minecraft hace más de diez años. Pero no fue hasta marzo del año pasado que el pasatiempo se convirtió en un proyecto colectivo que reunió a más de 25 estudiantes organizados a través de redes sociales.

"Ahí surgió. Dijimos, “che, ¿si construimos la facultad?” En su momento pensamos que era una locura. En enero decidimos de vuelta darle un intento más y empezamos a mitad de enero metiendo poco a poco y con ayuda de mucha gente logramos lo de ahora", aseguró Sebastián.

Con “lo de ahora”, Sebastián se refiere a una recreación virtual total de toda la facultad.

"Empezamos primero usando la imaginación propia. A recordar cómo era. Después empezamos a recolectar fotos por Twitter. Conseguimos planos y también un modelo 3D que se hizo hace un par de años en una maqueta. Esa fue la base del exterior. Después por dentro es todo fotos", indicó Joaquín.

A esta recreación virtual puede acceder cualquier jugador de Minecraft a través de una dirección específica. Además de por diversión, los estudiantes lo hicieron pensando en la “generación pandemia”, alumnos que hace meses cursan materias pero todavía no conocen físicamente su facultad.

Y funcionó.

"Hubo un mensaje que me pareció muy genial, que me llenó el corazón y dije esto sirvió de algo. Era un alumno que tenía que ir a la facultad a retirar un libro y no sabía cómo ir porque nunca había ido presencial. Entonces entró al servidor, hizo el recorrido por el Minecraft y después cuando fue a la facultad de verdad pudo encontrar la biblioteca fácilmente porque ya tenía el modelo en la cabeza