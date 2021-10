Cambio de nombre: ahora Facebook se llama Meta, anunció Zuckerberg

"El enfoque de Meta será dar vida al metaverso y ayudar a las personas a conectarse, encontrar comunidades y hacer crecer los negocios", detalló el comunicado de la empresa.

La red social Facebook anunció este jueves que cambiará su nombre y pasará a llamarse Meta.

"Hoy presentamos Meta, que reúne nuestras aplicaciones y tecnologías bajo una nueva marca de empresa", anunció la red social en Twitter.

Durante la conferencia Connect 2021, el CEO de la empresa, Mark Zuckerberg, presentó Meta, "que reúne nuestras aplicaciones y tecnologías bajo una nueva marca de empresa".

"El enfoque de Meta será dar vida al metaverso y ayudar a las personas a conectarse, encontrar comunidades y hacer crecer los negocios", detalló el comunicado.

"El metaverso se sentirá como un híbrido de las experiencias sociales en línea de hoy, a veces expandido en tres dimensiones o proyectado en el mundo físico. Te permitirá compartir experiencias inmersivas con otras personas incluso cuando no puedan estar juntos, y hacer cosas juntos que no podrían hacer en el mundo físico. Es la próxima evolución en una larga línea de tecnologías sociales y está marcando el comienzo de un nuevo capítulo para nuestra empresa", prosigue el comunicado.

La decisión se toma en uno de los momentos más críticos de la historia de la red social, luego de que la exempleada de Facebook Frances Haugen a principios de octubre compartiera documentos con los legisladores estadounidenses y con The Wall Street Journal, donde se detalla cómo Facebook sabía que sus productos, incluido Instagram, estaban perjudicando a las niñas.

Mientras que el gigante de las redes sociales luchaba por salir del escándalo tras las revelaciones de Haugen, un nuevo denunciante acusó a Facebook de anteponer las ganancias sobre la moderación del contenido problemático, según informó The Washington Post el viernes pasado.

Today we're introducing Meta, which brings together our apps and technologies under a new company brand. Learn more about how we’re helping build the metaverse and other news from Connect. https://t.co/6s3GKjWq4S

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) October 28, 2021