La tecnología detrás de aplicaciones como FaceApp

Este fin de semana las funciones de una aplicación llamada FaceApp llamaron mucho la atención de los internautas y las fotos se viralizaron en redes sociales.

FaceApp una aplicación a la que es posible cargar una foto y con una serie de filtros puede envejecer o rejuvenecer un rostro en cuestión de segundos.

La aplicación es de origen ruso y apareció por primera vez en 2017 aunque por aquel entonces acá no se extendió. Según el sitio web de la app, tiene más de 80 millones de usuarios en todo el mundo.

Cómo funciona es bastante sencillo, cargás una foto a la aplicación y ahí le aplicás directamente un filtro.

Pero, ¿qué tecnología usa? Es inteligencia artificial. Que se hace mejor cada vez que alguien la sube una foto. Cada foto es como un alimento.

Tras analizar miles de miles de fotos que todos cargamos, el algoritmo encuentra similitudes y patrones, Arrugas, piel flácida, barba blanca, etc. Y también las diferencias anatómicas entre los sexos como la mandíbula, la nariz, el tamaño de las cejas.

El resultado no sería igual de preciso si la aplicación no fuera exitosa. Y la aplicación no tendría éxito si los usuarios no dieran las fotos que sirven para entrenar el algoritmo.

¿Hay peligros detrás de esto? Revisamos los términos y condiciones de la aplicación y dice que el sistema toma todo el contenido generado por los usuarios, pero no lo vende a terceros. De todas formas tiene muchísima información y tal vez la empresa se venda en un futuro, como suele suceder en el mundo de la tecnología.

En una nota publicada en Perfil se dice que los expertos en seguridad informática recomiendan evitar estas aplicaciones. Son divertidas pero le dan a las empresas datos biométricos de millones de personas alrededor del mundo.

El #10yearschallenge fue también por esa línea. Se motivó con un reto viral a que millones de personas compartieran sus fotos.

La nota de Perfil cierra con un concepto interesante que es que nuestros datos no son solamente nuestra cédula o clave bancaria. No pensar solo en los tradicional sino entender que todo lo que pasa a través de nuestros teléfonos es información.