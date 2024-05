Un nuevo estudio indicó que esto puede suceder debido a la imposibilidad de inhabilitar uno de los dos cromosomas X que tienen.

Las mujeres tienen una tendencia mayor a desarrollar enfermedades autoinmunes en comparación con lo hombres. Un nuevo estudio indicó que esto puede suceder debido a la imposibilidad de inhabilitar uno de los dos cromosomas X que tienen.

Saber qué desencadena una enfermedad, dónde está el origen exacto y cómo abordarlas, no siempre son una tarea sencilla, es más, se aproxima bastante a un acertijo y si de enfermedades autoinmunes se trata, las piezas aumentan.

Existen más de 80 enfermedades autoinmunes en el mundo. Algunas más leves y otras muy notorias, como el lupus. Pero lo cierto es que la ciencia no deja de avanzar en el estudio de estas enfermedades, ya que no se pueden prevenir ni curar, pero sí tratarlas.

Dentro de estos múltiples factores, la carga de información genética en los cromosomas femeninos pueden ser una nueva línea de estudio ¿acaso nuestra propia composición genética nos condiciona?

"Las mujeres tenemos dos cromosomas X y los hombres un X y un Y. Para que funcione bien en las mujeres, se tiene que silenciar para cada gen uno de los dos cromosomas y lo que se vio es que hay ciertas proteínas que tienen ciertos auto antígenos que pueden hacer que actúen contra ese complejo, y eso hace que se altere el proceso de silenciamiento de uno de los dos cromosomas, lo que puede generar una tendencia a desarrollar más enfermedades autoinmunes", explicó la doctora Carina Pizzarossa.

Esto no significa que los hombres no desarrollen estas patologías, pero al menos, a nivel molecular, no deberían inhibir uno de sus cromosomas porque ya cuentan con uno solo.

De momento la ciencia no avanzó al nivel de editar e incorporar moléculas para inhibir lo que naturalmente no sucedió. Pero sí se desarrollan fármacos que van en esa línea.

"Hay fármacos que actúan sobre ciertos anticuerpos y moléculas que ayudan a modular el sistema inmune", subrayó la doctora.