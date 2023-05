¿Quién es Linda Yaccarino, la elegida por Elon Musk para ser la CEO de Twitter?

Graduada de la Universidad Estatal de Pensilvania, comenzó su carrera en la industria de los medios como pasante en el departamento de planificación de medios de NBCU.

Linda Yaccarino será la nueva directora ejecutiva de Twitter en unas seis semanas y su perfil publicitario podría servir para calmar los temores de los anunciantes en la red social, ya que los constantes cambios radicales en las políticas de la red social bajo el mando de Elon Musk crearon desconfianza.

El propietario de Twitter y segundo hombre más rico del mundo anunció este viernes que Yaccarino se "centrará principalmente en las operaciones comerciales", mientras que él se enfocará "en el diseño de productos y nuevas tecnologías de la red social".

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023