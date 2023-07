Se cayó WhatsApp: usuarios reportaron que el servicio de la aplicación estuvo interrumpido

La plataforma Down Detector -que reporta caídas de aplicaciones- de miles de reportes sobre el mal funcionamiento de WhatsApp.

El servicio de la aplicación WhatsApp se vio interrumpido este miércoles, de acuerdo a lo que indicaron usuarios, pero ya retomó su normal funcionamiento.

La plataforma Down Detector -que informa acerca de caídas de aplicaciones- dio cuenta de miles de reportes sobre el mal funcionamiento de WhatsApp.

Los usuarios que indicaron que no podían usar WhatsApp a través de Down Detector estaban ubicados en todas partes del mundo, de Albania hasta la India.

La empresa -propiedad de Meta- escribió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que planteó que trabajaba para resolver los problemas de conectividad.

we’re working quickly to resolve connectivity issues with WhatsApp and we’ll update you here as soon as possible.

— WhatsApp (@WhatsApp) July 19, 2023