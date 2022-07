Uruguay está en la segunda región con mayor cantidad de tornados del mundo: "No los observamos desde el punto de vista científico"

Uruguay es el único país del mundo cuya superficie total está dentro de un corredor de tornados.

En Uruguay estamos bien acostumbrados a las tormentas. Cada tantos días una particular combinación de corrientes de aire, presión, humedad, frío y calor se combinan formando la receta perfecta para una tormenta como de manual.

Estas tormentas, llamadas convectivas, pueden ser más o menos intensas. De esta forma puede ser solamente lluvia, aunque a medida que su intensidad aumenta se pueden sumar otros elementos: vientos fuertes, granizos y en última instancia hasta un tornado.

De esta forma Uruguay se encuentra en la segunda región del mundo con mayor cantidad de tornados. Sin embargo, sucede algo particular.

"Si buscás un mapa de ocurrencia de tornados o un mapa en el que pongas un puntito cada vez que hubo un tornado y mirás nuestra región, vas a ver que en Entre Ríos hay un montón de puntitos. En Rio Grande do Sul hay un montón de puntitos. En Uruguay hay poquitos puntos, es como muy raro, como si de repente el río Uruguay fuera una especie de barrera anti tornados y no pasan. Pasan sí, pero no los observamos desde un punto de vista científico. Alguien que vive en el campo puede que vea un tornado de lejos. O si sucede de noche ni siquiera se llega a observar. Pero no se reportan porque tampoco tenemos un sistema que permita reportarlos ordenadamente", dijo Bruno Matonte, docente de la Facultad de Ciencias.

De esta forma, Uruguay tiene un subregistro de ocurrencia de tornados en su territorio por la sencilla razón de que no cuenta con equipamiento para detectarlos. Aunque según dijo el Instituto Uruguayo de Meteorología a Telemundo, este radar doppler de doble polarización podría llegar en los próximos dos años y ser instalado en Salto en colaboración con Salto Grande.

"Entonces ocurren, pero no los logramos ver. A veces pueden verse las consecuencias. Un montón de árboles tirados, algún animal dado vuelta, pero no tenemos las herramientas o el sistema para recabar la información como para poder tener una buena base de datos de la ocurrencia de los tornados", afirmó Matonte.

Las estimaciones apuntan a que durante al menos 20 veces al año en Uruguay se dan las condiciones para que se genere un tornado. Aunque esto es muy variable y no quiere decir que haya 20 tornados por año.

Los tornados se desarrollan en vertical dentro de una tormenta y en Uruguay no existe un radar que pueda monitorear esa vertical y eventualmente dar la voz de alarma. Aunque un radar tampoco es una solución mágica. En ninguna parte del mundo los fenómenos extremos -como tornados, terremotos y tsunamis- se pueden pronosticar con más que unos pocos minutos de anticipación. Pero esos minutos podrían hacer la diferencia.

"Es rápido. Tiene que venir asociado con un plan de educación y de manejo del desastre. Toda la información que vos tengas, toda la capacitación, no va a hacer que la tormenta vos la puedas predecir con uno o dos días de anticipación. Eso no existe. Pero si prepararte para minimizar el impacto. Entre monitoreo, un buen análisis, una predicción y un sistema de protocolo de emergencia acorde a esos tiempos minimiza los impactos", señaló Madeleine Renom, docente grado 4 del Departamento de Ciencias Atmosféricas

En tiempos de emergencia climática vale preguntarse, ¿es muy osado suponer que aumentará la ocurrencia de tornados por el calentamiento global? "En Uruguay es muy usado. O sea, sí podemos decir que aumentando la temperatura del planeta, los fenómenos como los ciclones extra tropicales van a suceder más seguido y van a ser más intensos", dijo Matonte.

"No es “prepararse para el futuro”. Si ya está ocurriendo, es ahora “prepararse para el futuro”. Hay que entender que esto está pasando aquí ahora. Uruguay es un país clima dependiente, su economía. Tenés agro, tenés energía, tenés turismo. Es clima dependiente. Lo mejor es prepararnos, pero no ver si nos vamos a preparar, preparémonos ya. No hay más tiempo", concluyó Renom.