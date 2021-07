"0303456": la historia de cómo Natalia Oreiro llegó a cantar junto a Raffaella Carrà uno de sus mayores hits

La actriz uruguaya le dedicó un mensaje a Raffaella Carrà: "Tu generosidad, talento y humildad se quedará en nosotrxs", escribió,

La cantante italiana Raffaella Carrà falleció este lunes a los 78 años y la actriz uruguaya Natalia Oreiro escribió un mensaje en su cuenta de Instagram a raíz de su fallecimiento: "Amor infinito. Gracias por ser la luz y la alegría de tantas generaciones!! Te amaremos por siempre. Tu generosidad, talento y humildad se quedará en nosotrxs".

En el año 2000, cuando Oreiro tenía solo 23 años, cantó junto a Carrá uno de sus temas más populares: "0303456". El dueto formó parte de un disco de "Grandes éxitos" de la italiana.

El año pasado, Oreiro contó en el programa televisivo argentino Estelita en Casa, conducido por Jey Mammón, cómo fue que llegó a ser contactada por la cantante italiana, a quien describió como una de "esas personas que te le acercás y te encandilan".

"En el caso de Rafaela yo era super chica y pasó una cosa muy especial. Un día me voy a Uruguay con dos amigas, yo tendría 20 años, nos pusimos a joder, nos grabamos con unas cámaras enormes que ya no existen más. Yo había llevado unas pelucas de colores, y yo me pongo a cantar como loca '0303456' con una peluca naranja", empezó relatando Natalia.

"A los dos meses clavados me llaman de la compañía italiana de ella, avisándome que iba a grabar un disco de grandes éxitos, y que me quería invitar a cantar un tema con ella y era 0303456”, agregó Oreiro.

"Me fui a Italia, canté, primero un tema mío en el Coliseo y después fui a cantar con ella a la RAI y me tiro arriba de un colchón de chongos. Cuando voy a ensayar, la conozco, yo había estado toda la noche cociendo un corpiño de lentejuelas, llegué sin dormir y ella me pregunta qué me iba a poner. Le dije una falda de lentejuelas y tipo un topcito. ¿Sabés como se vistió? Igual a los bailarines. Eran 50 bailarines de smoking blanco y ella se puso un smoking nadie. A mi no me quita nadie la idea de que lo hizo para que yo me destaque", dijo Oreiro sobre su primer encuentro con Carrà.