Cinema Roadshow en Uruguay: las películas que se vienen y materiales inéditos

Por segundo año consecutivo, representantes de sellos como Universal, Paramount, Sony, Disney, Warner, y Fox, entre otros, adelantaron las mayores apuestas para la gran pantalla.

La crónica de Carlos Dopico

Tal como sucediera el pasado año por primera vez, este 2019 las distintas distribuidoras cinematográficas anunciaron los títulos comerciales a estrenarse desde las próximas semanas en nuestro país: el Cinema Road Show.

Life Cinema promete drama, terror, acción y cintas infantiles, y comienza con un título basado en hechos reales: los atentados en Bombai, una década atrás.

El terror, es uno de los géneros de Warner para los próximos meses, una apuesta fuerte con la secuela de It cuyo taquilla debut superó los 700 millones de U$S, superando el estreno de Anabelle 1 y 2, otra de las sagas del sello para fin de año.

La compañía local ENEC, distribuidora básicamente de cine europeo y algunos títulos de la región, promete para el 13 de junio el estreno de la cinta Danesa, La Culpa, un agobiante thriller sonoro con un actor, dos ambientes, y un puñado de llamadas telefónicas al servicio de emergencias.

Movie abre la apuesta con Men in Black, el cuarto título de la saga que lleva recaudados más de 1700 millones de USS y que estavez tendrá a Chris Hemsworth y Tessa Thompson como protagonistas.

Acción, animación, y cintas infantiles son las cartas en la manga de Movie, más el comodín Once upon a time in Hollywood, reciente estreno de Tarantino.

Universal tendrá la secuela de la simpática comedia animal La vida secreta de tus mascotas mientras que Parmount llega con una versión en imagen real de la serie homónima de animación, emitida por Nickelodeon, Dora la exploradora.

Los platos fuertes sin embargo de RBS llegan con El Rey león, la remake en imagen real del clásico de 1994, que se hiciera de dos Oscar y un Goya, y que superara los 950 millones de U$S de recaudación.

Curiosamente en un evento de anuncios cinematográficos no había en Cinema Roadshow representantes del cine local, a pesar de que en una semana nada más estrena otro título uruguayo, llega las salas nacionales: Los tiburones, opera prima de la uruguaya Lucía Garibaldi, distinguido en los Festivales de Sundance, Toulouse y también el Bafici.