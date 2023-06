Cris Morena se instaló en Uruguay por cinco meses para rodar su próxima serie juvenil, relacionada con Floricienta

Tendrá un elenco que combinará actores de Argentina y Uruguay.

La actriz, comunicadora y productora Cris Morena se instaló en el país por cinco meses para rodar su próxima serie juvenil, que está relacionada con el pasado éxito de Floricienta. Tendrá un elenco que combinará actores y actrices de Uruguay y Argentina.

Además de este proyecto, también está abocada en la formación de artistas. Este lunes brindó una masterclass para adolescentes en la que se refirió a la necesidad de encontrar un propósito."En mi para qué y en el para qué de las personas que me rodean", dijo.

Lali Espósito, Luisana Lopilato y Peter Lanzani, son algunos de los talentos que Cris Morena descubrió siendo niños. En diálogo con Telemundo aseguró que todo el tiempo se encuentra atenta a detectar nuevo actores y actrices. "Siempre estoy en plan de captar talentos, pero no porque me lo proponga. Se me va la mirada", confesó.

Grabará en Uruguay una serie juvenil de 40 capítulos para la plataforma Max. "Siento que están en un momento maravillosos ustedes como país. Me resulta muy confortable todo lo que sucede acá. Me siento tranquila, muy bien abrazada. Necesito trabajar muy fuerte. Son cinco meses con gente joven, que viene a trabajar de Buenos Aires y también muchísimos de Uruguay", contó.

La historia que contará será un spin off que se origina en personajes de Floricienta, que tuvo dos exitosas temporadas en 2004 y 2005. "No es una continuación sino algún personaje que se desprende de algo que pasó en Floricienta, que puede ser mínimo. Tenemos una cantidad de actores entrenados hace más de un año. Un elenco juvenil increíble, entrenados en baile, en actuación, y maravillosos", adelantó.