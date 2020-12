El ministro de Cultura británico solicitó que la serie The Crown aclare que se trata de una ficción

La seria llegó a la temporada 4 en la que vuenta la historia del ingreso de Lady Di a la realeza británica, y desde entonces está dando mucho que hablar.

El ministro de Cultura británico, Oliver Dowden, pidió a la plataforma Netflix que deje claro que su exitosa serie "The Crown", sobre la familia real, es ficción.

Según el periódico Mail on Sunday, citado por AFP, el ministro pedirá formalmente a la plataforma que introduzca una advertencia que lo explique al principio de cada episodio.

"Es una maravillosa obra de ficción, pero como otras producciones televisivas, Netflix debería ser muy claro desde el principio que solo es eso y nada más", dijo Dowden al periódico. "Sin esto, me temo que una generación de espectadores que no vivió esos eventos puede confundir la ficción con la realidad", añadió.

Al llegar a la cuarta temporada, la serie desató controversia por contar la historia del matrimonio entre el príncipe Carlos y Lady Di.

Solamente van dos semanas de su estreno y ya hubo cruces entre biógrafos de la corona y el guionista Peter Morgan.

El heredero de la corona aparece como un marido frío e infiel, un retrato que no es exacto, según la experta en realeza Penny Junor, que escribió una biografía del príncipe.

Probablemente "fue un poco insensible a veces, pero no creo que fuera arrogante o indiferente, creo que realmente intentó que su matrimonio funcionara", dijo a AFP.

El hermano de Lady Di, Charles Spencer, solicitó lo mismo que el ministro, una advertencia antes de cada episodio.

"Algunos americanos me dijeron que habían visto 'The Crown' como si hubiesen tomado una lección de historia. Pues no lo han hecho. Es muy duro, tiene muchas conjeturas y mucha invención”, declaró Spencer.

El año pasado, cuando se estrenó la tercera temporada, el exsecretario de prensa de la reina Isabel II, Dickie Arbiter, criticó la insinuación de que la soberana había tenido un romance con el entrenador de sus caballos de carreras, Lord Porchester.

"Es de mal gusto y totalmente infundado", dijo entonces al periódico Sunday Times. "La reina es la última persona en el mundo que consideraría mirar a otro hombre" que no sea su marido, aseguró.

La serie "The Crown", obtuvo Globos de Oro y premios Emmy y fue vista en más de 70 millones de hogares.