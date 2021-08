Estrena "La teoría de los vidrios rotos", la comedia uruguaya filmada en Aiguá con gran elenco y participación de vecinos del pueblo

La película cuenta la historia de un perito de una empresa de seguros que llega a un pueblo a investigar qué ocurrió con unos vehículos que aparecieron prendidos fuego.

Llega a los cines “La teoría de los vidrios rotos”, una comedia uruguaya ganadora de dos premios, incluido el del voto del público en el Festival de Cine de Gramado.

El film es dirigido por Diego “Parker” Fernández, que anteriormente hizo “El rincón de Darwin”. El guión es de Fernández y Rodlfo Santullo.

“La idea sale de una noticia real de autos prendidos fuego en Melo. Me quedé con eso y con cómo se resolvió ese caso, fue bastante llamativo. Pensé cómo llevar esto a una historia que sea medio policial, pero en tono de comedia”, explicó Fernández a Telemundo.

La película cuenta la historia de un perito de una empresa de seguros que llega a un pueblo a investigar qué ocurrió con unos vehículos que aparecieron prendidos fuego.

“Es un desafío hacer comedia, porque si no pasas una cierta vara fracasa. Con el drama y el terror es más flexible, en la comedia te tiene que hacer reír. Además los uruguayos no somos los más divertidos de La Tierra. Lo digo en broma, pero si ves no hay tantas comedias en la cinematografía uruguaya”, declaró.

El elenco lo encabeza el argentino Martín Slipak y una constelación de actores y actrices nacionales: Robert Moré, César Troncoso, Jeny Galbán, y Jorge Temponi. También participaron vecinos del pueblo Aiguá.

Sobre la participación de los vecinos, Fernández dijo que “superó las expectativas”: “Él personaje habla con los vecinos y cuando poníamos la cámara empezaban a hablar y entraban en el juego. Todos nos mirábamos y decíamos 'esto está buenísimo'. Terminaron quedando ellos en la película, cuando no era lo esperado al principio”.

La película tuvo una premiere en Aiguá. Su banda de sonido original, compuesta por Franny Glass, termina de consolidar el combo cómico con ribetes bizarros.