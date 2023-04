La actriz Meryl Streep fue distinguida con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023 por "por dignificar el arte de la interpretación"

La candidatura de Streep, la segunda actriz en ser galardonada con el Princesa de las Artes, fue propuesta por el director Pedro Almodóvar, que fue merecedor del mismo premio en 2006.

La actriz estadounidense Meryl Streep, la intérprete más veces nominada a los Óscar y a los Globo de Oro de la historia, fue distinguida este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2023.

La emblemática y polifacética actriz, también reconocida por su activismo social, humanitario, feminista y ambientalista, ha sido galardonada con tres Premios Óscar y cuenta con nueve Globos de Oro, además de dos Bafta de la Academia Británica.

Considerada como la gran dama de Hollywood, Streep (1949, Basking Ridge, New Jersey) inició su carrera cinematográfica en los años setenta y ha representado en sus más de sesenta películas algunos de los personajes más recordados de la historia del séptimo arte.

Los tres Premios Óscar que consiguió -de un total de 21 nominaciones- fueron por "Kramer contra Kramer" (1979), "La decisión de Sophie" (1982) y "La dama de hierro" (2011) y, asimismo, cuenta con nueve Globos de Oro, de un total de 32 nominaciones, además de dos Bafta de la Academia Británica.

El jurado del Premio Princesa de las Artes ensalzó "la honestidad y la responsabilidad" de la actriz a la hora de elegir sus trabajos "al servicio de narrativas inspiradoras y ejemplarizantes", y "por dignificar el arte de la interpretación y conseguir que la ética y la coherencia trasciendan a través de su trabajo, con la virtud de subrayar que los seres humanos, y concretamente las mujeres, deben latir y destacar a partir de su singularidad, de su diferencia".

La candidatura de Streep, la segunda actriz en ser galardonada con el Princesa de las Artes tras Nuria Espert en 2016 y el segundo intérprete cinematográfico si se incluyen a sus colegas de profesión Woody Allen (2002), Vittorio Gassmann (1997) y Fernando Fernán-Gómez (1995), fue propuesta por el director Pedro Almodóvar, que fue merecedor del mismo premio en 2006.

Streep (1949, New Jersey) inició su carrera cinematográfica en los años setenta y ha representado en sus más sesenta películas algunos de los personajes más recordados de la historia del séptimo arte.

Inicios en el teatro

Descendiente de una familia de judíos sefarditas, Streep es hija de una diseñadora gráfica y de un alto ejecutivo y estudió música, arte dramático y ópera en la Universidad de Yale.

Tras ser descubierta en la Escuela de Drama de Yale -donde disfrutaba de una beca de tres años- por el promotor teatral Joe Papp para su Public Theater de Nueva York, Streep, elogiada por la crítica teatral, representó obras de Shakespeare, Arthur Millar o Tennesse Williams.

En 1977, el cineasta Fred Zinnemann le ofreció un pequeño papel en "Julia", que supuso su debut cinematográfico, pero fue su personaje de "Inga Weis" en la serie de TV "Holocausto" (1978) el que marcó su lanzamiento mundial y por el obtuvo el primer Emmy a la mejor actriz.

Ese mismo año protagonizó junto a Robert de Niro "The Deer Hunter", de Michael Cimino, que le valió el Premio de la Crítica de Estados Unidos y su primera nominación al Óscar como mejor actriz de reparto.

Dos Óscar en solo tres años

Tras su colaboración en "Manhattan", de Woody Allen (1979), logró su primer Óscar a la Mejor Actriz de Reparto por "Kramer vs, Kramer" (1979), drama matrimonial que coprotagonizó junto a Dustin Hoffman.

Su primer papel como protagonista fue en "The french Lieutemant'woman" (1981), por la que recibió un Bafta, el Globo de Oro a la Mejor Actriz y su primera nominación al Óscar como Mejor Actriz principal.

A esta película le siguió "Sophie's Choice" (1982) por la que ganó el Óscar a la Mejor Actriz y el Globo de Oro a la Mejor actriz de drama.

Sucesión de éxitos y premios

Mejor actriz de los años ochenta para los críticos cinematográficos, esta década dejó muchas de sus mejores interpretaciones: "Silkwood" (1983), papel por el que fue nominada al Óscar; "Out of Africa" (1985), de Sydney Pollack, junto a Robert Redford y que le dio otra nominación al Óscar; "Plenty" (1985), de Fred Schepisi o "Ironweed" (1987) junto a Jack Nickolson, una soberbia interpretación por la que volvió a estar nominada al Óscar.

Su filmografía de los noventa incluye "Postcards from the Edge" (1990), por la que sumó otra nominación al Óscar; "The House of the Spirits" (1993), basada en la novela de Isabel Allende, o la romántica "The Bridges of Madison County" (1995), dirigida y coprotagonizada por Clint Eastwood, que le valió otra candidatura al Óscar. La década terminó con dos nominaciones más por "One True Thing" (1998) y "Music of the Heart" (1999).

Por "The Hours" (2002) ganó el Oso de Plata a la mejor actriz, compartido con sus compañeras de reparto Nicole Kidman y Julianne Moore, y por "Adaptation" (2002) ganó su cuarto Globo de Oro (mejor actriz secundaria) y una nueva nominación al Óscar en esa misma categoría.

En 2004 obtuvo su quinto Globo de Oro (mejor actriz de serie) por "Angels in America" y, tres años después, por su emblemático papel de implacable editora de moda en "The Devil Wears Prada" ganó su sexto Globo de Oro (mejor actriz de comedia), además de una nueva candidatura al Óscar.

Cambio de registro y tercer Óscar

Streep sorprendió en 2008 en "Mamma Mia!", al cambiar de registro, cantando y bailando sin parar y triunfando en la versión cinematográfica sobre el musical de teatro.

Además, se convirtió de forma magistral en la exprimera ministra británica Margaret Tachert en "The Iron Lady" (2011), papel por el que ganó un buen número de premios, como el Círculo de Críticos Cinematográficos de Nueva York a la mejor actriz, el Oso de Oro de Honor del Festival de cine de Berlín y su tercer Óscar, a la mejor actriz.

Reconocida activista

Premio honorífico Cecil B. DeMille a toda su carrera, que recogió en la gala de los Globos de Oro de 2017, la actriz cargó entonces contra el presidente Donald Trump, sin mencionarlo, por lo mal que trata "a Hollywood, la prensa y los extranjeros".

La intérprete, activista de labores sociales, humanitarias, feministas y ecologistas, fue portavoz del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales.

EFE