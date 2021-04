Los momentos más graciosos de los Premios Oscar los protagonizaron las actrices Glenn Close y Youn Yuh-jung

También se convirtieron en los momentos más comentados en las redes sociales.

Entre los momentos más graciosos y virales de la entrega de los Premios Oscar estuvo la reacción de Glenn Close a una trivia musical. Los nominados tenían que acertar si la canción que iba a sonar había ganado el Oscar, había estado nominada o ninguna de las dos.

En cuanto sonó la música Close sorprendió a los asistentes contando la historia de la canción que sonaba, Da Butt, de la película de Spike Lee, Aulas Turbulentas. Poco después, ante el desafío del presentador Lil Rel en referencia a la canción que habla sobre mover la cadera, Close no se achicó y movilizó la modorra en la transmisión.

Y otra mujer que aportó desparpajo de la ceremonia fue la ganadora a mejor actriz de reparto, la coreana Youn Yuh-jung que no pudo contener la emoción por conocer a Brad Pitt, quien le entregó el premio y además fue productor de la película por la que ella ganó.

"Señor Brad Pitt, finalmente. Un placer conocerlo. ¿Dónde estuvo mientras estábamos filmando?", le lanzó.

Durante las entrevitas en el backstage, la actriz fue consultada sobre cómo olía el célebre actor y galán de Hollywood: "Yo no lo olí, no soy un perro, no lo olí", respondió.