Martín Buscaglia: “Lo que me pasó es mínimo, pero ejemplifica el absurdo descorazonador en el que estamos”

Un hecho ocurrido el fin de semana dejó al descubierto la difusa línea con la que se guían las prohibiciones hacia los espectáculos públicos.

El cantautor Martín Buscaglia estaba pasando música con discos de vinilo en una cervecería de Cordón al aire libre cuando una inspección de la Intendencia de Montevideo lo interrumpió por considerar que se trataba de un espectáculo público.

Las autoridades se basaron en el digesto departamental con el que se da cumplimiento a la normativa nacional, que prohíbe la realización de espectáculos por la situación sanitaria.

“Estaba en un restaurante pasando música al mediodía, la gente almorzando ala aire libre y la IM entendió que era un espectáculo público, lo que es un error. Si lees el el digesto municipal específica que los bares pueden tener música sonando. Espectáculo es si hay alguien ejecutándola en vivo, (pero) yo no estaba cantando mis temas, (...) solo estaba poniendo la púa sobre un disco”, dijo Buscaglia a Telemundo.

El digesto departamental define a los espectáculos públicos como aquellos que tengan por objeto “provocar la concurrencia de personas, mediante atractivos dirigidos a suscitar la contemplación, el deleite o el esparcimiento, habiendo sido previamente convocado, planificado, publicitado y/o programado”. La normativa también establece que la “sola emisión de música en locales cuyo giro principal no fuera ese ni fuera la realización de bailes no se considerará espectáculo público, siempre que dicha emisión no sea ejecutada en vivo”.

“Siento que lo que me paso es mínimo en el contexto trágico que vive el sector cultural, entre otros sectores. (También) el de la educación física y ni hablar el de los escolares y liceales que son los mártires. (...) Lo que me pasó es mínimo, pero ejemplifica el absurdo descorazonador en el que estamos”, sentenció.