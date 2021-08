"Me recuperé milagrosamente": el video de Chano desde el hospital antes de recibir el alta

El artista argentino había sido baleado en el abdomen por un policía durante un brote psicótico hace casi tres semanas.

Santiago "Chano" Moreno Charpentier, exlíder de la banda Tan Biónica, recibió el alta médica este jueves, tras permanecer 18 días internado en el Sanatorio Otamendi, en Argentina, como consecuencia de las heridas provocadas por un disparo de arma de fuego que recibió por parte de un policía durante un brote psicótico que tuvo.

El cantante estuvo en cuidados intensivos, debió ser operado y le sacaron un riñón, el bazo y parte del páncreas.

Desde la habitación del centro de salud grabó un video y habló por primera vez luego del episodio. "Queridos amigos, soy Chano desde el hospital Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente”, comienza el mensaje difundido por Chano. “Gracias a todo el plantel de médicos, enfermeros, gerentes, que me han tratado como nunca me han tratado en un hospital en mi vida. Quiero agradecer también a los medios, a los chicos que están pasando frío abajo, los cronistas", continuó.

"Esta no es una manifestación caprichosa, si no que yo tengo que ponerme en el lugar y tengo que curar mi adicción a las drogas, así que me estoy yendo a otro lugar a seguir con mi tratamiento. Necesito muchísimo respeto, no solo por mí, si no por los compañeros que necesitan del silencio para poder seguir con el tratamiento de su enfermedad de adicción", expresó Chano.

"Por último quiero agradecerle a mis fans: los carteles, las manifestaciones, el afecto, ante cada uno de los momentos difíciles que tuve. Me puse a leer sus declaraciones de amor eterno. Yo también estoy para ustedes, los amo para siempre. Y decirles que no puedo verlos hoy, pero quería mandarles este mensaje y decirles que estoy feliz porque confío en que lo mejor está por venir", dijo.