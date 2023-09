Músico de 24 años fue distinguido por Fundación Cultural Latin Grammy con beca de estudio; es la primera vez que un uruguayo consigue este premio

Después de intentarlo y no quedar, el joven se volvió a postular y ganó una beca de US$ 100.000 para estudiar en la prestigiosa Berklee Collage of Music.

Camilo Astiazarán tiene 24 años, es de Montevideo y comenzó a tocar la guitarra a los 15 años. "Ya en quinto de liceo tenía claro que quería terminar el liceo, pero que después iba a dedicarme a eso", cuenta haciendo clara referencia a la música.

Estudió con distintos maestros como Eduardo Mauris, Alejando Luzardo, Martín Ibarra y Nacho González. Salió en Carnaval de las Promesas, también en la comparsa Integración. "El candombe ha sido una fuente de crecimiento para mí y de investigar el instrumento. Después también el jazz; me gusta mucho esa fusión entre el candombe y el jazz", asegura en diálogo con Telemundo.

Su primer material de estudio, que está en plataformas, se llama Orígenes y homenajea a sus abuelos de Nueva Helvecia. Hace cuatro años, Camilo comenzó a postularse en instituciones extranjeras con el sueño de estudiar afuera. "Me interesa mostrar la música uruguaya afuera y hacer una carrera musical con la mayor excelencia posible", subraya.

La Fundación Cultural Latin Grammy es una organización benéfica de la Academia Latina de la Grabación que otorga tres becas al año. Después de intentarlo y no quedar, el joven se volvió a postular y ganó una beca de US$ 100.000 para estudiar en la prestigiosa Berklee Collage of Music.

"Destacaron mi persistencia porque yo ya había audicionado varias veces. En total fueron cuatro audiciones en cuatro años, sumando la de la universidad y la de la fundación. Más allá del resultado, me sentí muy contento con que lo que yo había mandado era lo que era; lo más sincero que podía ser con lo que me representaba en ese momento", explica.

Ahora debe reunir más dinero para complementar lo que ya obtuvo. "Es un presupuesto exigente, más allá de haber ganado esta beca que es tan difícil, que se le otorga solo a tres músicos del mundo por año y se presenta mucha gente, queda un presupuesto interesante a cubrir, así que para eso voy a hacer el toque el 1 de octubre en la Sala Camacuá", detalla.

El concierto de despedida de Camilo será el 1º de octubre. Lo acompañarán varios músicos invitados. Las entradas están a la venta en RedTickets y, además, tiene un colectivo en Abitab a su nombre para recibir otras colaboraciones.