Only Fans, la plataforma en la que cualquiera puede vender prostitución

Una de las consecuencias más duras de la pandemia es el aumento en las tasas de desempleo en todo el mundo. En este contexto, hay una plataforma que se hizo muy popular y viene en aumento.

Zoom, TikTok o Telegram, la pandemia y el confinamiento impulsaron que algunas aplicaciones se volvieran descargas ineludibles en muchos teléfonos a lo largo y ancho del mundo. Pero si existe una aplicación cuyas descargas se impulsaron en medio de toda esta crisis, esa es Only Fans.

“Only Fans es una plataforma que permite publicar contenido audiovisual. La utilizan creadores de todo tipo para alojar su material exclusivo, y los fans pueden verlo a cambio de pagar una suscripción. Su apariencia es parecida a una red social”, explicó Anneke Necro, directora de cine porno al portal S Moda.

Es decir que cualquiera pueda abrirse un perfil e intercambiar fotos eróticas y sexuales a cualquier usuario a cambio de dinero.

Trabajadoras sexuales, bailarines, cantantes, músicos, comediantes, modelos, influencers y también personas comunes y corrientes encontraron en Only Fans una manera de hacer dinero relativamente fácil.

Según datos divulgados por el New York Times, para diciembre pasado, Only Fans “tenía más de 90 millones de usuarios y más de un millón de creadores de contenido, un aumento considerable con respecto a los 120 mil que la usaban en 2019”.

Y aunque para algunos esto pueda parecer un juego, lo cierto es que no lo es. Una profesora de Sociología en la Universidad Estatal de Nueva York declaró que “mucha gente está migrando a Only Fans por desesperación”. Y agregó: “Son personas a las que les preocupa qué van a comer, les preocupa que no les corten la electricidad, les preocupa que no las echen de su casa”.

En América Latina, la plataforma circula más en países como México, Venezuela y República Dominicana. Allí, más que nada mujeres, suben contenido y la app les cobra el 20% de todo lo que facturan.

En los últimos días, diversos artículos de prensa desataron la conversación respecto a si vender fotos íntimas en Only Fans es o no prostitución. “Cuando hay un intercambio sexual a cambio de dinero, y es pactado, se trata de trabajo sexual”, explicaron desde el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM a El País de España. Y señalaron que “la persona que entra en estas plataformas busca satisfacer una fantasía y la foto complace esa fantasía. Es un trabajo sexual muy reducido, un fragmento de un mundo mucho más amplio”.

Esto, advierten los especialistas, es difícil de admitir entre las personas involucradas porque “la sociedad piensa que es algo malo, no está reconocido como un trabajo y quienes se dedican al rubro sufren el estigma público”.