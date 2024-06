¿Por primera vez en Uruguay? El artista estadounidense Lenny Kravitz tiene una fecha reservada en el Estadio Centenario

También hay una solicitud de declaración de interés nacional presentada en el Ministerio de Turismo, según confirmó Telemundo.

Hay una fecha reservada en el Estadio Centenario para el artista estadounidense Lenny Kravitz para lo que sería su primera presentación en Uruguay. Se trata de uno de los artistas estadounidenses más icónicos del rock en inglés.

También hay una solicitud de declaración de interés nacional presentada en el Ministerio de Turismo, según confirmó Telemundo. Esto es un trámite que facilita la concreción del show, por ejemplo, para la entrada al país de todos los equipos que se necesitan para hacerlo.

Kravitz, de 60 años, viene de presentarse en la previa de la final de la Champions League en Wembley el fin de semana pasado, donde tocó todos sus grandes éxitos. Hasta el momento, tiene prevista una gira por Europa y una serie de conciertos en Las Vegas en octubre, a lo que todo indica le seguiría una gira latinoamericana que el artista neoyorquino aún anunció oficialmente.

La fecha prevista para el concierto en Uruguay sería el 1° de diciembre.

Entre sus máximos hits están "It Ain’t Over Till It’s Over", "Fly Away", "Are You Gonna Go My Way", "I Belong to you", "American Woman" y la clásica balada "Again". En el último tiempo, el músico ha sido protagonista de videos virales en los que demuestra su excelente estado físico.

Él asegura que nunca se sintió tan joven. El pasado mes lanzó su último disco Blue Electric Light, grabado en su estudio de las Bahamas, donde el artista vive en contacto con la naturaleza y en celibato, según declaró en una entrevista recientemente difundida. Esta elección de vida se debe a un camino espiritual que inició hace cerca de una década.