Sputnik celebró la vacunación de Charly García: “Compartimos contigo su magia”

La estrella recibió la primera dosis de la vacuna rusa este miércoles. Créditos: archivo de Telemundo.

El cantante Charly García recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 este miércoles. La cuenta oficial de la vacuna Sputnik V, al que Argentina apostó para inmunizar a su población, celebró en Twitter la inoculación de la estrella de rock.

" El músico, compositor y figura popular de Argentina Charly García se vacunó con Sputnik V. Compartimos contigo su magia", reza el tuit del laboratorio, que contiene un enlace al tema "Hablando a tu corazón" interpretado por García y Pedro Aznar.

#Argentina’s musician, composer and popular figure, Charly García, got vaccinated with #SputnikV ✌️

We share with you his magic

👇https://t.co/5fqkglOS73

— Sputnik V (@sputnikvaccine) May 5, 2021